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Stalowa Wola 16 listopada 2026

Pół wieku chóru Cantus. W Stalowej Woli zaprezentują jubileuszową publikację

Chór Cantus od 50 lat jest częścią muzycznej historii Stalowej Woli. Z okazji jubileuszu powstała książka, która przypomina jego początki, najważniejsze wydarzenia i ludzi tworzących zespół. Premiera publikacji „50 lat chóru Cantus w Stalowej Woli 1976-2026” odbędzie się w niedzielę, 29 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Książka powstała pod redakcją Anny Garbacz. Znalazły się w niej archiwalne dokumenty, fotografie, wycinki prasowe i wspomnienia byłych oraz obecnych chórzystów. Materiały pochodzą m.in. ze zbiorów rodziny Steczkowskich, członków chóru i ich bliskich, a także z archiwum Miejskiego Domu Kultury.

Publikacja jest nie tylko zapisem pięciu dekad działalności Cantusu, ale też opowieścią o ludziach i muzycznej pasji, którą przed laty zapoczątkował Stanisław Steczkowski.

Jubileuszowe spotkanie rozpocznie się o godz. 16 w kościele pw. św. Floriana. Odprawiona zostanie tam msza święta z udziałem Chóru Chłopięcego Cantus. Po nabożeństwie zaplanowano koncert „Canticorum Jubilo”. Wystąpią Chór Chłopięcy Cantus pod dyrekcją Pawła Bazana oraz Chór Dziecięcy Mały Cantus pod dyrekcją Katarzyny Pisery.

Druga część wydarzenia odbędzie się o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza. Zaplanowano tam spotkanie z twórcami jubileuszowej publikacji. Będzie okazja, by porozmawiać o historii chóru i kulisach powstawania książki.

Uczestnicy spotkania w bibliotece otrzymają bezpłatne egzemplarze publikacji.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 29 listopada 2026 roku. Wstęp na spotkania jest okazją do poznania historii zespołu, który od pół wieku promuje muzykę i Stalową Wolę.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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