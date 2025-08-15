Miesięcznik
Stalowa Wola 15 sierpnia 2025

Pokazy, defilada i grochówka żołnierska

15 sierpnia Rynek w Rozwadowie zamienił się w centrum patriotycznego świętowania. Msza Święta, defilada wojskowa, pokazy sprzętu i tradycyjna grochówka przyciągnęły tłumy mieszkańców, tworząc wyjątkową atmosferę pamięci i wspólnoty.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny, po której odbyła się defilada z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Nisko, Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury i mażoretek "Różanki". Kompanię Honorową wraz z pocztem flagowym wystawił 18 Pułk Saperów, poczet sztandarowy – 3 Niżański Batalion Inżynieryjny. Dowódcą uroczystości był major Ireneusz Kozubal z 18 Pułku Saperów.

Po części oficjalnej mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt wojskowy, wystawy mundurów i wyposażenia żołnierskiego, a także poznać działania różnych formacji. Nie zabrakło pokazów mażoretek „Różanki” oraz tradycyjnej żołnierskiej grochówki, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie przyciągnęło zarówno dorosłych, jak i dzieci, łącząc elementy edukacyjne z patriotyczną rozrywką.

Słowa o znaczeniu święta

Podczas uroczystości poseł Rafał Weber podkreślił wyjątkowość tego dnia. - Wyjątkowość tego dnia ma bardzo mocną wymowę. Łączymy naszą historię z naszą tożsamością, z naszą wiarą, ale też z teraźniejszością i przyszłością. Święto 15 sierpnia ma w sobie wszystko. Ma wiarę, ma wdzięczność, ale też dzisiaj musimy patrzeć w przyszłość i widzieć naszą Ojczyznę w kolejnych latach i w kolejnych dekadach. Jestem przekonany, że będziemy niepodlegli, że będziemy bezpieczni, że będziemy się rozwijać, że w naszej Ojczyźnie będzie się nam dobrze żyć wtedy, kiedy na pierwszym miejscu każdej władzy będzie budowanie bezpiecznego i suwerennego państwa.”

Z kolei podpułkownik Adam Bieniek, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 18 Pułku Saperów, przypomniał o obowiązku żołnierzy wobec historii i wartości, które reprezentują. - Każdego dnia jako żołnierze dokładamy wszelkich starań, by mundur żołnierza Wojska Polskiego był niezmiennie symbolem honoru, męstwa oraz oddania najwyższym wartościom. W tym szczególnym dniu pamiętamy również o tych, którzy wywalczyli wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. O tych, którzy za wolną Polskę zapłacili najwyższą cenę – cenę życia.”

Święto Wojska Polskiego w Rozwadowie było nie tylko okazją do uczczenia bohaterów i tradycji, ale również do integracji mieszkańców w duchu wspólnoty, historii i odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

