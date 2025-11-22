Miesięcznik
Stalowa Wola 22 listopada 2025

Pokaz mocy kadetów Kuźni Koszykówki w meczu z Basketball Clinic

Bardzo dobry, zakończony wysokim zwycięstwem mecz rozegrali w ostatniej kolejce podkarpackiej ligi kadetów koszykarze Cerkamedu CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola. Podopieczni trenera Romana Prawicy rozgromili w swojej hali drużynę pod nazwą Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Basketball Clinic Rzeszów.

CERKAMED CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI - FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 138:36 (29:7, 31:12, 38:8, 40:9)
KK: Olejarczyk 21 (1x3), Faraś 17 (2x3), Kowalik 16 (1x3), Karbarz 15, Mierzwa 13 (1x3), Marchut 12, Deryło 8, Beetz 6, Piętka 5 (1x3), Nikolas 4, Kaczor.
BC: Nawrot 9 (1x3), Zajdel 9, Piejko 8, Markowicz 4, Józefczyk 2, Łobaza 2, Kopciuch 2, Jucha, Tłuczek.

