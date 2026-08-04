Pogotowie pójdzie na swoje

Potrzeba było aż trzech przetargów, by wyłonić wykonawcę robót. Dwa pierwsze zostały unieważnione, ponieważ oferowane przez startujących ceny usług znacząco odbiegały od kwoty założonej przez PSPR. Zwycięska oferta Agrobazy z Mielca też była wyższa, ale z tych „do przyjęcia”, a poza tym PSPR czas ucieka. Najdroższy oferent proponował 821 tys. zł. Agrobaza z pracami powinna się uwinąć przed tegoroczną zimą.

Na potrzeby pogotowia będzie adaptowany budynek, który powstał jeszcze w HSW, gdy Huta była kombinatem. Teraz miał być sprzedany na warsztat samochodowy. Z działka kupiła go PSPR i zmieniła plany. W piwnicy będą garaże, a na parterze i piętrze pomieszczenia socjalne, biuro i magazyn leków. Budynek zyska nowe instalacje i dojazdy do dróg publicznych. Będzie też oszczędny energetycznie.

Rozstrzygnięty przetarg kończy głośną historię „rozwodu” mieleckiej PSPR i Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. To dwa różne podmioty, ale ściśle związane polem swej działalności. PSPR stacjonuje w Szpitalu, płacąc za dzierżawę pomieszczeń potrzebnych ratownikom. Dwa lata temu umowa dzierżawy została wypowiedziana i Podkarpacka SPR zaczęła szukać nowego lokum, z gotowością jego wybudowania nawet za kwotę bliską 5 mln. zł. Powiat zaoferował wówczas PSPR działkę na terenie szpital, ale w międzyczasie ratownicy znaleźli tańsze rozwiązanie, czyli gotowy budynek. Ten jest oddalony od stalowowolskiej lecznicy, ale jak zapewnia Grzegorz Gałuszka, dyrektor PSPR, to nie wydłuży dojazdu karetki do potrzebującego ratunku. Tak zresztą pogotowia działają w wielu innych miastach.