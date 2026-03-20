20 marca 2026

Pogoń w Pysznicy, stalowe derby w Nowej Dębie

Spotkaniem Olimpii Pysznica z Pogonią Leżajsk zainauguruje rozgrywki stalowowolski liga okręgowa. Mecz odbędzie się w sobotę, 21 marca o godzinie 12. „Piwosze” po rundzie jesiennej są liderem i głównym kandydatem do awansu. W pierwszym meczu w Leżajsku Olimpia przegrała 0:6. Na wyjazdach Pogoń przegrała w tym sezonie tylko jeden mecz - w Kamieniu z Sokołem 0:2.