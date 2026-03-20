Pogoń w Pysznicy, stalowe derby w Nowej Dębie

Spotkaniem Olimpii Pysznica z Pogonią Leżajsk zainauguruje rozgrywki stalowowolski liga okręgowa. Mecz odbędzie się w sobotę, 21 marca o godzinie 12. „Piwosze” po rundzie jesiennej są liderem i głównym kandydatem do awansu. W pierwszym meczu w Leżajsku Olimpia przegrała 0:6. Na wyjazdach Pogoń przegrała w tym sezonie tylko jeden mecz - w Kamieniu z Sokołem 0:2.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dwie godziny później rozpocznie się spotkanie Stali Nowa Dęba ze Stalą Stalowa Wola. Gospodarze to wicelider tabeli, a rezerwy „Stalówki” zajmują 5. miejsce, ze stratą do zespołu z Nowej Dęby 5 punktów. W Stalowej Woli górą byli gospodarze, wygrali 5:4.

17. kolejka:
21 marca: Olimpia Pysznica - Pogoń Leżajsk (12), Stal Nowa Dęba - Stal II Stalowa Wola (14).
22 marca: Sparta Jeżowe - LZS Zdziary (13), San Kłyżów - Czarni Lipa (13.30), Tanew Wólka Tanewska - LKS Brzyska Wola (13.30), Sokół Kamień - Jeziorak Chwałowice (13.30), Słowianin Grębów - Unia Nowa Sarzyna (13.30).
Pauzuje Siarka II Tarnobrzeg.

