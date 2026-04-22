Pogoń odjeżdża. Olimpia wygrywa w Nowej Dębie, a druga „Stalówka” w Lipie

Pogoń Leżajsk konsekwentnie buduje swoją dominację. W ostatniej serii spotkań lider sięgnął po komplet punktów w wyjazdowym starciu ze Słowianinem Grębów. Bohaterem zespołu gości był Ihor Maliarenko, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i ma już na koncie 26 trafień w tym sezonie, przewodząc klasyfikacji najlepszych snajperów.

W 78. minucie meczu LKS-u Brzyska Wola z Unią Nowa Sarzyna doszło do groźnego zderzenia, po którym pilkarz przyjezdnych, Mateusz Siwiec stracił przytomność. Na szczęście zawodnik odzyskał ją jeszcze przed przyjazdem karetki i został przewieziony do szpitala na badania. W momencie przerwania spotkania gospodarze prowadzili 2:1.

Ogromnych emocji dostarczyło spotkanie w Wólce Tanewskiej. W pierwszej połowie w zaledwie cztery minuty padły trzy gole. Tanew prowadziła 2:1. Gospodarze byli o krok od zwycięstwa, jednak w szóstej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Artur Łuczak, zdobywając swoją 20. bramkę w sezonie i ratując punkt dla zespołu ze Zdziar.

Do niespodzianki doszło w Nowej Dębie, gdzie Stal uległa Olimpii Pysznica 0:1. Goście przez całą drugą połowę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Serwackiego, a mimo to potrafili przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę po trafieniu Oliwiera Kuźniara w 52. minucie.

Cenne zwycięstwo odniosły również rezerwy Stali Stalowa Wola. Obydwie bramki dla zespołu trenera Sławiomira Adamusa zdobył 18-letni Adrian Piotrowski. Stal pojechała do Lipy w zaledwie 13-osobowym składzie.

STAL NOWA DĘBA - OLIMPIA PYSZNICA 0:1 (0:0) --- TUTAJ ZDJĘCIA Z MECZU

0-1 Kuźniar (52)

STAL: Halukh - Głód, Styka, Wątróbski, Mucha (62 Wilk), Serafin (77 Ali), Kizior, M.Stypa (58 Sobusiak), Szalony, Nowak (52 Bożek), Amjad (72 Dudek)

OLIMPIA: Siudak - Tkacz (46 Kuźniar), M.Młynarczyk, Serwacki, Mróz (89 Dąbek), Fabianowski, Ciupak (82 Urbanik), Błażejowicz, A.Golik, P.Młynarczyk.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg)

Żółte kartki: Szalony, Mucha - A.Golik, Serwacki.

Czerwona kartka Serwacki (45. minuta - druga żółta)

CZARNI LIPA - STAL II STALOWA WOLA 0:2 (0:0)

0-1 Piotrowski (58), 0-2 Piotrowski 976)

CZARNI: Biało - Burdzy (46 Wojtusik), Mach, Misiak, Kozieł (88 Kuziora), K.Chamera, A.Chamera, Partyka, Tatar (70 Weremijewicz), Czajka (70 Szkutnik), Szeser (82 K.Chamera)

STAL: Harciński – Szumierz (46 Wierny), Książek, Moskal, Żółtek, Ziemian, Opoka, Kominek, Sławek, Tereszkiewicz, Piotrowski.

Sędziował Tomasz Wilk (Nowa Dęba).

W pozostałych meczach 20. kolejki:

SŁOWIANIN GRĘBÓW - POGOŃ LEŻAJSK 1:3 (0:2)

0-1 Maliarenko (10-karny), 0-2 Grabarz (45), 1-2 Dec (59), 1-3 Maliarenko (82)

SAN KŁYŻÓW - JEZIORAK CHWAŁOWICE 0:1 (0:0)

0-1 Maj (77)

TANEW WÓLKA TANEWSKA - LZS ZDZIARY 2:2 (2:1)

1-0 Góreczny (22), 2-0 Siembida (24), 2-1 Moskal (25), 2-2 Łuczak (90+6)

SPARTA JEŻOWE - SIARKA II 2:0 (0:0)

1-0 Janusz (51), 2-0 Sabat (71)

LKS BRZYSKA WOLA - UNIA NOWA SARZYNA - mecz przerwany w 78. minucie

Pauzował SOKÓŁ KAMIEŃ

Tabela za www.regiowyniki.pl