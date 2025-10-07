Pogoń odjeżdża i Łuczak z Maliarenko też odjeżdżają

Liga okręgowa. Zgodne zwycięstwa liderów. Prowadząca Pogoń Leżajsk nie dała żadnych szans Jeziorakowi na jego boisku, a LZS Zdziary wywalczył komplet punktów w Stalowej Woli. Cisza w Kamieniu… Sokół przegrał po raz piąty w tym sezonie, po raz trzeci w domu.

10. kolejka rozpoczęła się już w piątek spotkaniem rezerw „Stalówki” i wicelidera ze Zdziar. Przed meczem SZTAFETA napisała, że faworytem w spotkaniu drugiej i trzeciej drużyny będą podopieczni trenera Sławomira Adamusa, ale pod warunkiem, że obrońcy Stali wyłączą z gry supersnajpera LZS-u, Artura Łuczaka, a napastnicy będą dużo bardziej skuteczni pod bramką rywala, niż w meczu z Sanem Kłyżów. Ale nie byli skuteczniejsi i nie przypilnowali Łuczaka, i ten strzelił im dwa gole, i ma ich już na koncie 16. Drugie miejsce w rankingu najlepszych strzelców stalowowolskiej „okręgówki” zajmuje z 14 zdobytymi bramkami Igor Maliarenko z Pogoni Leżajsk. W Chwałowicach zaliczył po przerwie trzy trafienia. „Piwosze” umocnili sie na pozycji lidera.

W Brzyskiej Woli Olimpia Pysznica straciła zwycięstwo i dwa punkty w ostatnich sekundach gry. Rzut karny, podyktowany za faul na Karczmarczyku wykorzstał Leniart. Gospodarze wyrównali, grając w „dziesiątkę”. W 83. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Wrona.

Po raz czwarty z rzędu przegrali piłkarze Sokoła Kamień. W środku tygodnia lanie sprawiła mu na jego stadionie Siarka w meczu Pucharu Polski - wygrała 7:1 - a w niedzielę trzy punkty z Kamienia wywiozła Stal Nowa Dęba.

STAL II STALOWA WOLA – LZS ZDZIARY 0:2 (0:0)

0-1 Łuczak (56), 0-2 Łuczak (79)

STAL: Kata – Moskal, Łukawski, Fedejko, Żółtek, Bystrek (67 Szymecki), Radomski (75 Kominek), Ziemian, Opoka (60 Sławek), Wójs, Gnatek (52 Piotrowski).

ZDZIARY: Drzymała – Jańdziński, Naslyan, Gnidec, Moskal, Marchut, Urbanik, Siudak, Wojtas (81 Cieśla), Sobiło, Łuczak.

Sędziował Mariusz Myszka.

CZARNI LIPA – SIARKA II 1:0 (1:0)

1-0 Mach (3)

CZARNI: Biało - Dorian Dąbek, Mach, Misiak, Kapusta (55 Kozieł), Konrad Chamera, Dominik Dąbek (57 Wojtusik), Chmiel), Górniak (85 Brzeziński), Tatar (90 Kuziora), Czajka, Karol Chamera (85 Chmiel)

SIARKA: Bęczkowski - Podkowa, Nowakowski, Witek, Piętkowski, Fundament (64 Paterek), Gurdak (75 Zając), Bartoszek, Tyniec, Maciąg (75 Dryń), Stawiński.

Sędziował Jakub Krawiec

Żółte kartki: Maciąg, Podkowa, Fundament.

LKS BRZYSKA WOLA - OLIMPIA PYSZNICA 1:1 (0:1)

0-1 Kwiatkowski (33), 1-1 Leniart (90+1 - rzut karny)

LKS : Kurka - Bzdoń, Wrona, P.Masełek, Wróbel, Karczmarczyk, M.Masełek (70 Seroka), Mushaliuk (77 Kotulski), Bzdoń (62 Kyć), Socha, Leniart.

OLIMPIA: Siudak - Fabianowski, Błażejowicz, M.Młynarczyk, Dziura, Mścisz (74 Kuźniar), Kwiatkowski (89 Dworak), Tkacz (64 Dziewa), M.Golik (46 Wierzbicki), Serwacki (46 Bajgierowicz).

Sędziował Oskar Jakubowski.

Żółte kartki: Socha, Wrona, Wróbel, Leniart - M.Golik.

Czerwona kartka Wrona (83. minuta, druga żółta)

TANEW WÓLKA TANEWSKA - SPARTA JEŻOWE 3:2 (1:1)

0-1 Piela (18), 1-1 Góreczny (42), 2-1 Kostyra (70), 3-1 Góreczny (78), 3-2 Kruk (90+1)

TANEW: Wołoszyn - Gumiela, Kowal, D.Kokoszka, Dul (46 Ciosmak), Mścisz (82 Siembida), Seidler (67 Kostyra), Kuczera (85 Chmielowiec), Góreczny (90 Nalepa).

SPARTA: Kolano - Wieczerzak, Bulc, Romański, Gielar, Piela, Majczak, Szewczyk (67 Janusz), Kusy (80 Kruk), Gnacek, Wojtanowicz.

Sędziował Mateusz Dwornicki.

Żółte kartki: Góreczny, Gumiela, Kokoszka - Bulec.

JEZIORAK CHWAŁOWICE – POGOŃ LEŻAJSK 1:6 (0:3)

0-1 Fusiarz (24), 0-2 Fusiarz (31), 0-3 Kruk (34), 1-3 Wydra (58), 1-4 Maliarenko (59), 1-5 Maliarenko (82), 1-6 Maliarenko (84)

JEZIORAK: Kozłowski - Michał Oskroba (75 Polit), Oczkowski, Suszek, Kamil Wydra (40 Ścipień), P.Kurkiewicz (46 Oźga), Taraszka (75 Rybak), Skwara, M.Kurkiewicz, Maj (46 Ziółkowski), Kacper Wydra.

POGOŃ: J.Baj - Staroń (50 Bosak), M.Baj, Głodawski, Kuczek, Zacharyasz, Kruyk (83 Kuźnicki), Fusiarz, Siara (60 Miazga), Flis, Maliarenko.

Sędziował Marcin Mierzwa.

Żółte kartki: Taraszka, Rybak - Siara, Zacharyasz.

W pozostałych meczach 10. kolejki:

SOKÓŁ KAMIEŃ – STAL NOWA DĘBA 1:2 (1:1)

Rychko (29) – Tereszkiewicz (12), Wilk (63)

SAN KŁYŻÓW – SŁOWIANIN GRĘBÓW 1:4 (0:1)

Antonik (58) - Nieradka (10, 47, 76), D’Apollonio (72)

pauzowała UNIA NOWA SARZYNA.

