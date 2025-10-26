Miesięcznik
To ten pan, Jacek Flis zapewnił Pogoni zwycięstwo z LZS Zdziary i mistrzostwo rundy jesiennej (fot. MZKS POGOŃ LEŻAJSK)
26 października 2025

Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26

Liga okręgowa. Celny strzał Jacka Flisa z rzutu karnego podyktowanego za faul Patryka Drzymały na Igorze Maliarence, zadecydował o zwycięstwie Pogoni Leżajsk z LZS Zdziary, a więc lidera nad wiceliderem. Tą wygraną „Piwosze” zapewnili sobie tytuł mistrza rundy jesiennej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na początku mecz rozgrywanym w Lezajsku przy sztucznym świetle był piłkarskimi szachami. Było widać w postawie piłkarzy obydwu drużyn, że czują przed sobą respekt, stąd obydwie skupiły się bardziej na defensywie niż ataku. Z czasem nieco więcej aktywności zaczęli przejawiać gospodarze. W 17. minucie Naslayn sfaulował przed swoją bramką Malierenkę i najlepszy strzelec Pogoni ustawił piłkę na 11. metrze, jednak nie trafił w bramkę. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę Ukrainiec ponownie wywalczył „jedenastkę”, po faulu bramkarza Zdziar Patryka Drzymały, ale tym razem oddał piłkę Jackowi Flisowi, a ten nie pomylił się, zdobył bramkę, która jak się później okazała była na wagę trzech punktów.
W Pysznicy grającą całą drugą połowę w osłabieniu Stal II Stalowa Wola, po czerwonej kartce dla Słowika, pokonała Olimpię. Słowianin uratował punkt w końcówce meczu, po golu z Nieradki z rzutu rożnego. W Jeżowem wygrał Jeziorak, a Sokół Kamień rozgromił Tanew. Po dwie bramki w tym meczu zdobyli: Stępak i Wąsik, po jednej Piekut i Podstawek.

POGOŃ LEŻAJSK - LZS ZDZIARY
1:0 Flis (45 - rzut karny)
POGOŃ: J.Baj - Staroń, Drożdżal, Głodowski, M.Baj, Sobolewski, Kruk, Siara, Fusiarz (85 Uchman), Flis (65 Kuczek), Maliarenko (46 Bosak)
ZDZIARY: Drzymała - Jandziński, Naslyan (46 Cupak), Gnidec, Siudak, Sobiło, Tofilski (50 Marchut), Moskal (64 Cieśla), Urbanik, Wojtas (55 Jarosz), Łuczak.
Sędziował Tomasz Mazur.
Żółte kartki: Naslyan, Cichoń (rez.) - Flis

OLIMPIA PYSZNICA - STAL II STALOWA WOLA 2:3 (0:1)
0-1 Radomski (22) 1-1 A.Golik (60 - rzut karny), 2-1 P.Młynarczyk (68), 2-2 Sławek (73), 2-3 Szymecki (79)
OLIMPIA: Siudak - Samulak (57 Mróz), Błażejowicz, M.Młynarczyk (72 Wierzbicki), Figat (57 Dziewa), Tkacz, Fabianowski, Mścisz (46 M.Golik), Kwiatkowski, A.Golik, P.Młynarczyk.
STAL: Oraczewski - Sierkowski, Moskal, Łukawski, Żółtek, Opoka (63 Bolka), Bystrek (65 Szymecki), Wójs, Radomski (46 Sławek), Słowik, Piotrowski (43 Filist)
Sędziował Juliusz Wieleba.
Żółte kartki: P.Młynarczyk - Słowik, Żółtek, Bystrek, Wójs. Czerwona kartka Słowik (43. minuta, druga żółta).

W pozostałych meczach 13. kolejki:
Słowianin Grębów - Czarni Lipa 2:2 (0:1), Sokół Kamień - Tanew Wólka Tanewska 6:0 (4:0), Siarka II - Unia Nowa Sarzyna 4:2 (0:1), Stal Nowa Dęba - LKS Brzyska Wola 6:1 (2:1), Sparta Jeżowe - Jeziorak Chwałowice 0:2 (0:0), pauzował San Kłyżów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

