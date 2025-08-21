Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski

Łęg rozgromił w Trześni Płomień 8:0. Hat-trick zaliczył Michał Serafin (z prawej) --- fot. Damian Kuziora

Największą niespodziankę sprawił San Stalowa Wola. Beniaminek i najmłodsza wiekiem drużyna II grupy B klasy wyeliminowała Unię Nowa Sarzyna. W meczu groźnej kontuzji kolana doznał kapitan Unii, wychowanek „Stalówki” Jakub Przepłata. Zawodnika zabrała z boiska karetka pogotowia. Po dwudziestominutowej przerwie mecz został wznowiony. San pokonał Unię 2:1. Bramki: Chyb, Gątarz - Hanejko. San zmierzy się w następnej rundzie z Pogonią Leżajsk i będzie gospodarzem spotkania, które pierwotnie planowane jest na 17 września.

W innych meczach II rundy: Płomień Trześń - Łęg Stany 0:8 (Serafin 3, Cichoń, Papucin, Baran, Surowiec), Koniczynka Ocice - Tanew Wólka Tanewska 1:1 - w rzutach karnych 4:3, Junior Zakrzów - Pogoń Leżajsk 0:3 (Maliarenko 2, Uchman)

Ostatni mecz II rundy LZS Żabno – LZS Zdziary został przełożony na 27 sierpnia na godz. 18.

Zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu, 17 września:

Podlesianka - Łęg Stany

Huragan Zdziechowice - Azalia Wola Zarczycka

Sokół Kamień - Sokół Nisko

Koniczynka Ocice - Siarka

Sparta Jeżowe - Stal Gorzyce

San Stalowa Wola - Pogoń Leżajsk

LZS Żabno/LZS Zdziary - Stal Nowa Dęba

Stal II Stalowa Wola - ŁKS Łowisko