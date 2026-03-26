Poezja w Stalowej Woli: wiosenne tchnienie słów

W Bibliotece Głównej przygotowano improwizowaną kawiarenkę, gdzie mieszkańcy mogli czytać własne wiersze lub ulubionych poetów. Później uczestnicy wzięli udział w kreatywnych warsztatach poetyckich: wspólnym pisaniu wiersza „Ślepy wiersz” i tworzeniu tekstów z losowych wersów polskich poetów. Efektem pierwszego warsztatu był utwór „Tchnienie wiosny w Stalowej Woli”.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka: mini recital Kacpra Jocka i Dominika Bosia wprowadził publiczność w poetycki nastrój, a podczas warsztatów muzycznie wspierał je Szymon Śledziński. W wydarzeniu zaprezentowano też wystawę wierszy uczniów PSP nr 11, inspirowanych aniołami - ekspozycja pozostaje dostępna na parterze Biblioteki Głównej.

- Cieszymy się, że tylu mieszkańców przyszło z nami świętować poezję, bo, jak pisał Norwid, z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie: poezja i dobroć- podkreślają lokalne poetki.