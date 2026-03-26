Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 marca 2026

Poezja w Stalowej Woli: wiosenne tchnienie słów

Stalowa Wola uczciła Międzynarodowy Dzień Poezji, który przypada 21 marca, spotkaniem pod hasłem „Poezja - ach, to Ty!”. Wydarzenie zorganizowały: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Literackie Witryna oraz Grupa Literacka „Feniks”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W Bibliotece Głównej przygotowano improwizowaną kawiarenkę, gdzie mieszkańcy mogli czytać własne wiersze lub ulubionych poetów. Później uczestnicy wzięli udział w kreatywnych warsztatach poetyckich: wspólnym pisaniu wiersza „Ślepy wiersz” i tworzeniu tekstów z losowych wersów polskich poetów. Efektem pierwszego warsztatu był utwór „Tchnienie wiosny w Stalowej Woli”.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka: mini recital Kacpra Jocka i Dominika Bosia wprowadził publiczność w poetycki nastrój, a podczas warsztatów muzycznie wspierał je Szymon Śledziński. W wydarzeniu zaprezentowano też wystawę wierszy uczniów PSP nr 11, inspirowanych aniołami - ekspozycja pozostaje dostępna na parterze Biblioteki Głównej.

- Cieszymy się, że tylu mieszkańców przyszło z nami świętować poezję, bo, jak pisał Norwid, z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie: poezja i dobroć- podkreślają lokalne poetki.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Pysznica
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Stalowa Wola
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Zaleszany
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP
Stalowa Wola
Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP
Nowe wyposażenie dla PCK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowe wyposażenie dla PCK w Stalowej Woli
Zespół Lesioki w ogólnopolskim show „Must Be The Music”
Stalowa Wola
Zespół Lesioki w ogólnopolskim show „Must Be The Music”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu