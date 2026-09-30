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Stalowa Wola 30 września 2026

Poezja Leopolda Staffa w rozwadowskim „Sokole”

Wiersze Leopolda Staffa zabrzmią podczas kolejnej odsłony Krakowskiego Salonu Poezji w Stalowej Woli. W niedzielę, 4 października, w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” utwory poety przeczytają aktorki Maria Kozłowska i Bernadetta Statkiewicz. Spotkaniu będzie towarzyszyć muzyka na żywo.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Będzie to już XXIV Krakowski Salon Poezji organizowany w Stalowej Woli. Październikowe spotkanie zatytułowano „Oto jest życie: nic, a jednak dosyć…”. Jego bohaterem będzie Leopold Staff, poeta, którego twórczość obejmowała trzy epoki literackie.

Staff był autorem m.in. „Wysokich drzew”. Na przestrzeni lat jego poezja zmieniała się wraz z kolejnymi nurtami literackimi. Utrzymywał kontakty z młodszymi twórcami - w dwudziestoleciu międzywojennym przyjaźnił się z Julianem Tuwimem, a po wojnie z debiutującym wówczas Tadeuszem Różewiczem.

Podczas niedzielnego Salonu wiersze Staffa przeczytają Maria Kozłowska i Bernadetta Statkiewicz, absolwentki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Scenariusz spotkania przygotowała Elżbieta Drobny.

Poezji będzie towarzyszyć muzyka wykonywana na żywo. Zagra trio w składzie: Eryk Kulawski - fortepian, Karol Raichel - bas oraz Jakub Szwajkowski – perkusja.

Gospodarzami Salonu będą Elżbieta Drobny, Marek Gruchota i Katarzyna Pawłowska.

XXIV Krakowski Salon Poezji odbędzie się w niedzielę, 4 października o godz. 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”.

Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zaproszenia. Można je odebrać w kasach Miejskiego Domu Kultury oraz RDK „Sokół”.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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