Stalowa Wola 24 kwietnia 2026

Poezja i wspomnienia. Wieczór autorski Dominika Ćwika w bibliotece

W Stalowej Woli odbyło się wyjątkowe spotkanie literackie. W czwartek, 23 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościł Dominik Ćwik - poeta i prozaik, laureat licznych konkursów.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wieczór autorski miał nieco inną formę niż zwykle. Twórczość pisarza zaprezentowano w dwóch odsłonach - sam autor czytał swoje wiersze, natomiast fragmenty prozy ze zbioru „Kuźnia” przedstawił gościnnie Grzegorz J. Męciński. Całość uzupełniła muzyka fortepianowa w wykonaniu Szymon Śledziński, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Podczas spotkania autor podkreślał, że choć tworzy również prozę, to właśnie poezja jest mu najbliższa.

- Ale przede wszystkim poezja, poezja i jeszcze raz poezja. Nie ma żadnego konfliktu między prozą a poezją - podsumował autor.

Prezentowane teksty stały się też pretekstem do osobistych wspomnień. Dominik Ćwik opowiedział o swoim dziadku - kowalu i uczestniku kampanii wrześniowej 1939 roku, który był inspiracją dla książki „Kuźnia”.

- Tych kilka opowiadań napisałem tylko i wyłącznie dzięki mojemu dziadkowi, dla rodziny i przyjaciół. Jeśli ktoś odnajdzie w nich swoje wspomnienia lub własną historię, będzie mnie to bardzo cieszyć - mówił Dominik Ćwik.

Spotkanie zakończyła rozmowa z uczestnikami o znaczeniu pamięci i roli słowa w budowaniu relacji. Dzięki kameralnej atmosferze wydarzenie miało bardzo osobisty i autentyczny charakter.

