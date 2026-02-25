Miesięcznik
Poezja Anny Świrszczyńskiej wybrzmi w Rozwadowie. XXI Krakowski Salon Poezji

W niedzielę, 8 marca o godz. 12.00 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” odbędzie się XXI Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli. Tym razem spotkanie poświęcone będzie twórczości wybitnej poetki Anna Świrszczyńska.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Marcowy Salon upłynie pod hasłem: „Lubię się wygrzewać w słońcu, które jest we mnie” i skoncentruje się na kobiecym doświadczeniu zapisanym w poezji. O twórczości Świrszczyńskiej z uznaniem pisał m.in. Czesław Miłosz, podkreślając, że jej dzieło stanowi jedność życia i poezji – gwałtownej, namiętnej, dumnej, a zarazem współczującej i pełnej miłości.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świecie poetki - pełnym odwagi, refleksji nad kobiecością, cielesnością, przemijaniem i radością życia. Nie zabraknie także fragmentów poematu „Wieczór przed gospodą. Stary drzeworyt”, w którym autorka przypomina, że „życie to dobra rzecz”.

Wiersze przeczytają znakomici krakowscy aktorzy: Dominika Feiglewicz-Penarska z Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Łukasz Szczepanowski z Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Oprawę muzyczną zapewni harfistka Marta Sandurska, której delikatne brzmienie dopełni poetycką atmosferę wydarzenia.

Scenariusz spotkania przygotowała Elżbieta Drobny, która wraz z Markiem Gruchotą i Katarzyną Pawłowską jest gospodarzem stalowowolskiej odsłony Salonu.

XXI Krakowski Salon Poezji odbędzie się 8 marca (niedziela) o godz. 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Bilety w cenie 30 zł dostępne są w sprzedaży internetowej oraz stacjonarnie w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, a także w RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.

