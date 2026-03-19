Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 marca 2026

„Poezja – ach to TY!” w bibliotece. Wyjątkowe spotkanie dla miłośników słowa

Już w najbliższą sobotę, 21 marca, miłośnicy poezji będą mieli okazję spotkać się i wspólnie celebrować piękno słowa podczas wydarzenia „Poezja - ach to TY!”. Spotkanie odbędzie się w Miejska Biblioteka Publiczna.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Początek zaplanowano na godzinę 11:00 w holu na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej. Organizatorzy zapraszają wszystkich - zarówno tych, którzy piszą do szuflady, jak i osoby po prostu lubiące poezję.

Wiersz mile widziany

Uczestnicy są zachęcani, aby przynieść ze sobą wiersz – własnego autorstwa lub ulubionego poety. Będzie to okazja, by podzielić się swoją twórczością lub zaprezentować teksty, które są szczególnie bliskie sercu.

W programie coś więcej niż czytanie

Spotkanie nie ograniczy się jedynie do recytacji. W planie wydarzenia znalazły się:

- warsztaty kreatywnej poezji,

- oprawa muzyczna,

- kawa, herbata i słodki poczęstunek.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być przede wszystkim przestrzenią do rozmów, inspiracji i wspólnego przeżywania literatury.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wydarzenie organizują: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Literackie Witryna oraz Grupa Literacka Feniks.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić sobotnie przedpołudnie w inspirującej, literackiej atmosferze.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu