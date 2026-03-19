„Poezja – ach to TY!” w bibliotece. Wyjątkowe spotkanie dla miłośników słowa

Początek zaplanowano na godzinę 11:00 w holu na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej. Organizatorzy zapraszają wszystkich - zarówno tych, którzy piszą do szuflady, jak i osoby po prostu lubiące poezję.

Wiersz mile widziany

Uczestnicy są zachęcani, aby przynieść ze sobą wiersz – własnego autorstwa lub ulubionego poety. Będzie to okazja, by podzielić się swoją twórczością lub zaprezentować teksty, które są szczególnie bliskie sercu.

W programie coś więcej niż czytanie

Spotkanie nie ograniczy się jedynie do recytacji. W planie wydarzenia znalazły się:

- warsztaty kreatywnej poezji,

- oprawa muzyczna,

- kawa, herbata i słodki poczęstunek.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być przede wszystkim przestrzenią do rozmów, inspiracji i wspólnego przeżywania literatury.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wydarzenie organizują: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Literackie Witryna oraz Grupa Literacka Feniks.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić sobotnie przedpołudnie w inspirującej, literackiej atmosferze.