Poetycki powrót po latach. Grzegorz Męciński zaprezentuje nowy tomik „Ciszą spleciony”

Spotkanie autorskie promujące tomik pt. „Ciszą spleciony” odbędzie się w czwartek, 12 czerwca o godzinie 17:00 w sali bankietowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Nowy tomik zawiera 50 wierszy, w których autor z charakterystyczną dla siebie wrażliwością podejmuje refleksję nad przemijaniem, miłością, stratą, nadzieją i samotnością. Jak sam podkreśla, to poezja spleciona z ciszy i słowa – osobista, ale jednocześnie uniwersalna.

– Zapraszam do wędrówki przez najgłębsze zakamarki ludzkiej duszy, gdzie cisza i słowo splatają się w jedną, nierozerwalną całość. Tutaj maluję obrazy przemijania, miłości, straty i nadziei, balansując pomiędzy codziennością a metafizyczną refleksją nad istotą istnienia – zapowiada autor.

Wiersze z tomu „Ciszą spleciony” są świadectwem literackiego i osobistego dojrzewania poety. Przenikają je motywy natury – lasy spowite mgłą, surowe północne pejzaże – kontrastujące z intymnymi obrazami relacji międzyludzkich. Autor nie unika także tematów ostatecznych, takich jak śmierć i utrata, nadając im formę głębokich, a jednocześnie niosących otuchę medytacji.

Dodatkowym walorem wydawnictwa są nastrojowe ilustracje autorstwa Mirosława Iskry, które wzbogacają i dopełniają poetycki przekaz.

Grzegorz Męciński to postać dobrze znana lokalnej społeczności. Urodzony w 1977 roku w Nisku, od lat mieszka w Stalowej Woli. Jest nie tylko poetą, ale również społecznikiem, chórzystą, aktorem amatorem i wolontariuszem. Z wykształcenia ekonomista i absolwent programu Executive MBA, od lat 90. aktywnie uczestniczy w życiu literackim regionu. Debiutował w 1996 roku zdobywając nagrodę w konkursie literackim dla szkół średnich. Pierwszy tomik pt. „Czarny motyl” ukazał się w 1999 roku i został wyróżniony przez Związek Literatów Polskich jako obiecujący debiut. W 2005 roku opublikował zbiór „Szorstka modlitwa”, po którym nastąpiła dwudziestoletnia przerwa.

Twórczość Męcińskiego publikowana była m.in. w prasie regionalnej, almanachach poetyckich, piśmie filozoficzno-literackim Eidos oraz w Poezji Dzisiaj. Był także współprowadzącym audycji kulturalnych w Radiu LELIWA i jednym z założycieli Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie nie tylko premierą nowego tomiku, ale również wyjątkową okazją do osobistego spotkania z autorem – rozmowy o poezji, inspiracjach oraz o tym, co sprawia, że warto powracać do słowa po latach ciszy.