Poeci dla Domu Aniołków

W Stalowej Woli rusza wyjątkowa inicjatywa łącząca literaturę z realną pomocą. Stowarzyszenie Literackie „Witryna” we współpracy z Fundacją Z Serca Dla Serca zaprasza do udziału w wydaniu wspólnego almanachu poetyckiego. Cały dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przeznaczony na dokończenie budowy Domu Hospicyjnego dla Dzieci „Dom Aniołków” w Skowierzynie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dom Aniołków powstaje w Skowierzynie. To projekt o charakterze pilotażowym w skali kraju - pediatryczna opieka paliatywna w formule prawdziwego domu.

Jak podkreślają inicjatorzy, nie ma to być typowe hospicjum. Celem jest stworzenie miejsca, które będzie przypominało rodzinny dom - z atmosferą ciepła, bliskości i bezpieczeństwa. Przestrzeni, w której nieuleczalnie chore dzieci oraz ich rodziny będą mogły jak najdłużej być razem, doświadczać miłości, codzienności i - mimo trudnej sytuacji - dzieciństwa.

Budowa obiektu trwa, jednak aby ją zakończyć, potrzebne jest dalsze wsparcie finansowe i społeczne zaangażowanie.

Odpowiedzią środowiska literackiego ze Stalowej Woli na te potrzeby jest inicjatywa wydania almanachu poetyckiego. Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zaprasza wszystkich piszących - zarówno debiutantów, jak i doświadczonych twórców - do nadsyłania wierszy.

Publikacja ma stać się symboliczną „cegiełką”, z której powstanie miejsce pełne nadziei. Dochód ze sprzedaży almanachu w całości zasili budowę Domu Aniołków.

- Wierzymy, że poezja może nieść realną pomoc - podkreślają organizatorzy.

Jak wziąć udział?

- Tematyka wierszy: anioły

- Forma: plik edytowalny (np. Word)

- Czcionka: 12

- Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2026 r.

- Adres e-mail: slwitryna@vp.pl

- Tytuł wiadomości: „Almanach - Dom Aniołków - serce bijące wierszem”

Osoby, które zgłoszą chęć udziału, zostaną zaproszone do specjalnej grupy organizacyjnej na Facebooku. Dla tych, którzy nie korzystają z mediów społecznościowych, przewidziano kontakt indywidualny.

Szczegółowe informacje o budowie Domu Aniołków można znaleźć na stronie internetowej fundacji: domaniolkow.pl oraz na profilu Fundacji Z Serca Dla Serca w mediach społecznościowych.

