Poeci dla Domu Aniołków

Dom Aniołków powstaje w Skowierzynie. To projekt o charakterze pilotażowym w skali kraju - pediatryczna opieka paliatywna w formule prawdziwego domu.
Jak podkreślają inicjatorzy, nie ma to być typowe hospicjum. Celem jest stworzenie miejsca, które będzie przypominało rodzinny dom - z atmosferą ciepła, bliskości i bezpieczeństwa. Przestrzeni, w której nieuleczalnie chore dzieci oraz ich rodziny będą mogły jak najdłużej być razem, doświadczać miłości, codzienności i - mimo trudnej sytuacji - dzieciństwa.
Budowa obiektu trwa, jednak aby ją zakończyć, potrzebne jest dalsze wsparcie finansowe i społeczne zaangażowanie.
Odpowiedzią środowiska literackiego ze Stalowej Woli na te potrzeby jest inicjatywa wydania almanachu poetyckiego. Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zaprasza wszystkich piszących - zarówno debiutantów, jak i doświadczonych twórców - do nadsyłania wierszy.
Publikacja ma stać się symboliczną „cegiełką”, z której powstanie miejsce pełne nadziei. Dochód ze sprzedaży almanachu w całości zasili budowę Domu Aniołków.
- Wierzymy, że poezja może nieść realną pomoc - podkreślają organizatorzy.
Jak wziąć udział?
- Tematyka wierszy: anioły
- Forma: plik edytowalny (np. Word)
- Czcionka: 12
- Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2026 r.
- Adres e-mail: slwitryna@vp.pl
- Tytuł wiadomości: „Almanach - Dom Aniołków - serce bijące wierszem”
Osoby, które zgłoszą chęć udziału, zostaną zaproszone do specjalnej grupy organizacyjnej na Facebooku. Dla tych, którzy nie korzystają z mediów społecznościowych, przewidziano kontakt indywidualny.
Szczegółowe informacje o budowie Domu Aniołków można znaleźć na stronie internetowej fundacji: domaniolkow.pl oraz na profilu Fundacji Z Serca Dla Serca w mediach społecznościowych.
