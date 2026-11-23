Akcja zaplanowana jest w godzinach od 9 do 13. Jej organizatorzy po raz kolejny zachęcają do oddawania krwi, która dla potrzebujących może okazać się bezcennym darem. Nieprzypadkowo zbiórka odbywa się tuż przed Mikołajkami. To czas, w którym szczególnie myślimy o pomaganiu innym. Tym razem zamiast tradycyjnego prezentu można podarować coś znacznie cenniejszego - szansę na zdrowie i życie.

Zbydniowska inicjatywa ma już wieloletnią tradycję. Za organizatorami jest 16 edycji, podczas których lokalna społeczność wielokrotnie pokazała, że potrafi jednoczyć się wokół ważnych spraw. Tegoroczna zbiórka będzie jednak okazją do pomocy nie tylko osobom potrzebującym krwi.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Potrzebne są przede wszystkim środki higieniczne, chemia gospodarcza, słodycze i artykuły codziennego użytku. Organizatorzy chcą w ten sposób sprawić, by przedświąteczny czas przyniósł wychowankom placówki trochę radości i poczucia, że ktoś o nich pamięta.