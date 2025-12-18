Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 18 grudnia 2025

Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków

W piątek, 12 grudnia, na Osiedlu Energetyków w Stalowej Woli odbyła się trzecia edycja „Podwórkowej Wigilii” - wydarzenia, które na stałe wpisało się już w lokalny kalendarz inicjatyw społecznych. Spotkanie, zorganizowane przez Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, po raz kolejny zgromadziło mieszkańców, sprzyjając integracji i wspólnemu przeżywaniu atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: ks. Józef Rainer - proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Stalowej Woli, Monika Pachacz-Świderska - Zastępca Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Karolina Paleń – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Aleksander Kapuściński - Przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, Andrzej Dorosz - radny Rady Miejskiej, Piotr Pierścionek – dyrektor MOPS w Stalowej Woli, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli - Sebastian Kwiecień i Łukasz Pitak. Obecna była również Renata Sitarz, pedagog z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą pod przewodnictwem ks. Józefa Rainera oraz tradycyjnym łamaniem się opłatkiem. Następnie uczestnicy mogli skosztować wigilijnych potraw przygotowanych z myślą o mieszkańcach - barszczu czerwonego, kapuśniaku, kapusty z grochem, pierogów oraz domowych wypieków. Wydawanie poczęstunku miało charakter wspólnotowy - w przygotowania i obsługę aktywnie włączyli się sami mieszkańcy, co dodatkowo podkreśliło sąsiedzki charakter wydarzenia.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się specjalnie przygotowana świąteczna sceneria, w której rodziny chętnie robiły pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Kulminacyjnym momentem spotkania była właśnie jego wizyta - szczególnie entuzjastycznie przyjęta przez dzieci. Dzięki wsparciu sponsorów: Centrum Medycznego Cormedica, Huty Stalowa Wola S.A., firmy CELL-FAST Sp. z o.o. oraz Tryumf Sp. z o.o., przygotowano paczki mikołajkowe wypełnione grami, puzzlami i słodyczami. Zgłoszenia do paczek przyjmowane były wcześniej za pośrednictwem specjalnej skrzynki mikołajkowej umieszczonej w Salonie Fryzjerskim „U Asi”.

Tegoroczna „Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków” po raz kolejny pokazała, jak ważne są inicjatywy budujące więzi sąsiedzkie i poczucie wspólnoty. Ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjała rozmowom, integracji oraz pielęgnowaniu bożonarodzeniowych tradycji. Aktywne zaangażowanie mieszkańców w organizację wydarzenia podkreśliło jego partycypacyjny charakter - niezwykle istotny w pracy z lokalną społecznością.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Agaty Krzek.

„Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków” została współfinansowana w ramach dotacji przyznanej w konkursie „Opowiedz - moja przestrzeń działania - Edycja 2 - 2025/2”, realizowanym ze środków programu Podkarpacki Fundusz Rozwoju (PFR) przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021–2030.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

