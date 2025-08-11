Podwórko dla Pława po remoncie już wymaga napraw

Pracownicy MZB zapewniali wówczas, że wkrótce miejsce to będzie znów dostępne dla mieszkańców, by mogli korzystać z atrakcji na świeżym powietrzu. „Dziękujemy za cierpliwość i do zobaczenia na Podwórku!” — podkreślali.

Jednak już 11 sierpnia pojawiły się niestety smutne wieści. Podwórko znów zostało częściowo zniszczone. Uszkodzone zostały elementy siłowni plenerowej, nawierzchnie bezpieczne oraz drewniane części wyposażenia.

Pracownicy MZB zwracają uwagę, że podwórko zostało odnowione z myślą o wszystkich mieszkańcach jako miejsce do zabawy, aktywności i integracji, a każdy akt wandalizmu to strata wspólnego czasu i środków, które mogły służyć przez lata. „Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną szybko wykryci i ukarani!” — apelują.