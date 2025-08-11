Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 11 sierpnia 2025

Podwórko dla Pława po remoncie już wymaga napraw

Podwórko dla Pława w Stalowej Woli przeszło generalny remont, który prowadzony był przez Miejski Zarząd Budynków (MZB). Jak informowano 8 sierpnia, prace remontowe, które obejmowały m.in. demontaż, piaskowanie, malowanie i ponowny montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz uzupełnienie nawierzchni bezpiecznych, były już na ukończeniu.

Karolina Kusińska

Pracownicy MZB zapewniali wówczas, że wkrótce miejsce to będzie znów dostępne dla mieszkańców, by mogli korzystać z atrakcji na świeżym powietrzu. „Dziękujemy za cierpliwość i do zobaczenia na Podwórku!” — podkreślali.

Jednak już 11 sierpnia pojawiły się niestety smutne wieści. Podwórko znów zostało częściowo zniszczone. Uszkodzone zostały elementy siłowni plenerowej, nawierzchnie bezpieczne oraz drewniane części wyposażenia.

Pracownicy MZB zwracają uwagę, że podwórko zostało odnowione z myślą o wszystkich mieszkańcach jako miejsce do zabawy, aktywności i integracji, a każdy akt wandalizmu to strata wspólnego czasu i środków, które mogły służyć przez lata. „Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną szybko wykryci i ukarani!” — apelują.

