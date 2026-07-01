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Fot. KP PSP w Nisku
5.0 / 5
Nisko 1 lipca 2026

Podwójne złoto dla Katarzyny Jakubek - strażaczki KP PSP w Nisku

Mł. asp. Katarzyna Jakubek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku po raz kolejny potwierdziła, że należy do ścisłej europejskiej czołówki strażaków-sportowców. Podczas prestiżowych zawodów FireFit rozegranych 27 czerwca 2026 roku na Lotnisku Chopina w Warszawie wywalczyła dwa złote medale, triumfując w rywalizacji indywidualnej oraz w tandemach mix.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To kolejny spektakularny sukces reprezentantki niżańskiej komendy. W konkurencji indywidualnej Katarzyna Jakubek nie miała sobie równych, pokonując wymagający tor przeszkód w czasie 2 minuty i 51 sekund, nie otrzymując przy tym ani jednego punktu karnego. Drugie miejsce zajęła Jolanta Chibowska z KP PSP w Świdniku z czasem 4:52.

Jakubek stanęła również na najwyższym stopniu podium w konkurencji tandem mix, tworząc duet z Krzysztofem Nosalem z PSP Wieliczka (czas 2:13). Drugie miejsce zajęli: Jolanta Chibowska i Piotr Bałut z KP PSP w Łańcucie (2:17).

FireFit to jedna z najbardziej wymagających dyscyplin sportu pożarniczego w Europie. Zawodnicy rywalizują w pełnym umundurowaniu specjalnym (waga ok. 20 kg) i z aparatem ochrony dróg oddechowych, pokonując tor odwzorowujący realne działania ratowniczo-gaśnicze. Wśród zadań znajdują się m.in. wejście z pakietem wężowym na wieżę, wciąganie węży na wysokość, uderzanie młotem w specjalne urządzenie, slalom, rozwijanie linii gaśniczej oraz ewakuacja poszkodowanego. O końcowym wyniku decydują nie tylko szybkość, ale także precyzja i bezbłędne wykonanie wszystkich elementów.

Warszawski triumf jest kolejnym potwierdzeniem znakomitej formy strażaczki z Niska. Zaledwie dwa miesiące wcześniej, podczas 14. edycji Berlin Firefighter Stairrun, mł. asp. Katarzyna Jakubek i str. Piotr Bałut z KP PSP w Łańcucie zostali wicemistrzami Europy w kategorii MIX. Wśród 48 par mieszanych uzyskali czas 7 minut i 26 sekund, a w klasyfikacji OPEN zajęli 17. miejsce spośród 354 drużyn.

Berlińskie zawody należą do najbardziej wymagających imprez strażackich na świecie. Zawodnicy, ubrani w pełne umundurowanie specjalne i wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, mieli do pokonania 200 metrów oraz 39 kondygnacji budynku Park Inn Berlin Alexanderplatz.

Zdjęcia KP PSP w Nisku

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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