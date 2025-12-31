Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Metro - Nisko
Fot. Vega SiR Stalowa Wola
Stalowa Wola 31 grudnia 2025

Podwójne podium młodych siatkarek ze Stalowej Woli w memoriale Adama Ciołkosza

29 grudnia młode siatkarki Vega SiR Stalowa Wola z rocznika 2013 znakomicie zaprezentowały się w XII memoriale im. Adama Ciołkosza w Nowym Sączu. Obie wystawione drużyny stanęły na podium, zajmując drugie i trzecie miejsce w kategorii „czwórek”.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W nowosądeckim turnieju Vega SiR Stalowa Wola wystąpiła w dwóch równorzędnych składach, stawiając przede wszystkim na zbieranie doświadczeń i ogrywanie wszystkich zawodniczek. Znakomita postawa zespołów przyniosła jednak również sportowy sukces.

Pierwsza drużyna Vegi w składzie: Natalia Sudoł, Małgorzata Szmyd, Alina Maziarz, Amelia Szoja i Weronika Partyka zajęła II miejsce, natomiast Vega II Stalowa Wola w składzie: Hanna Stróż, Kamila Kusińska, Lidia Pazik i Maria Źródłowska wywalczyła III miejsce. Indywidualne wyróżnienia otrzymały Małgorzata Szmyd i Hanna Stróż, choć jak podkreśla sztab, cały zespół zaprezentował bardzo wysoki poziom.

Turniej wygrała drużyna MKS MOS Wieliczka, przed Vegą Stalowa Wola i Vegą II Stalowa Wola. Kolejne miejsca zajęły m.in. Sandecja Nowy Sącz, Sparta Kraków, AS Niepołomice i Volley Brzesko, Salos Staniątki, Dwójka Krynica Zdrój i Sandecja II Nowy Sącz.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

