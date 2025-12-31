Podwójne podium młodych siatkarek ze Stalowej Woli w memoriale Adama Ciołkosza

W nowosądeckim turnieju Vega SiR Stalowa Wola wystąpiła w dwóch równorzędnych składach, stawiając przede wszystkim na zbieranie doświadczeń i ogrywanie wszystkich zawodniczek. Znakomita postawa zespołów przyniosła jednak również sportowy sukces.

Pierwsza drużyna Vegi w składzie: Natalia Sudoł, Małgorzata Szmyd, Alina Maziarz, Amelia Szoja i Weronika Partyka zajęła II miejsce, natomiast Vega II Stalowa Wola w składzie: Hanna Stróż, Kamila Kusińska, Lidia Pazik i Maria Źródłowska wywalczyła III miejsce. Indywidualne wyróżnienia otrzymały Małgorzata Szmyd i Hanna Stróż, choć jak podkreśla sztab, cały zespół zaprezentował bardzo wysoki poziom.

Turniej wygrała drużyna MKS MOS Wieliczka, przed Vegą Stalowa Wola i Vegą II Stalowa Wola. Kolejne miejsca zajęły m.in. Sandecja Nowy Sącz, Sparta Kraków, AS Niepołomice i Volley Brzesko, Salos Staniątki, Dwójka Krynica Zdrój i Sandecja II Nowy Sącz.

Więcej zdjęć z turnieju Vega SiR Stalowa Wola