Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 30 września 2025

„Podróż poślubna plus” – Katarzyna Skrzynecka w kontynuacji wielkiego Hitu Teatralnego już 10 października w MDK w Stalowej Woli!

Po sukcesie spektaklu pt. „Wieczór panieński plus”, autor Marcin Szczygielski napisał najnowszą komedię pt. „Podróż poślubna plus”, będącą kontynuacją losów bohaterów „Wieczoru..”.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Przed bohaterami nowe, niekoniecznie usłane różami życie. Jednak nim ono się rozpocznie, pora na miłość i upojny miesiąc miodowy. W podróż poślubną na egzotyczną wyspę wyruszają dwie młode pary, plus jedna niedoszła panna młoda, której przyjaciele nie mają serca zostawić samej w domu. Jednak nic nie idzie zgodnie z planem. Zamiast do raju, bohaterowie trafiają prosto w oko cyklonu, w którym muszą zmierzyć z huraganem, gangsterami i niezwykle zabawną recepcjonistką hotelu… A to zaledwie początek ich problemów! „Podróż poślubna plus” na pewno przypadnie Wam do gustu, podobnie jak „Wieczór panieński plus”! Nie przegap okazji, by spędzić wieczór w dobrym towarzystwie i wesołej atmosferze. Spektakl, który z pewnością zostawi w waszych sercach dużo uśmiechu! A „plus” w tytule też ma znaczenie. Bo tu właśnie zaczyna się cała zabawa!

Obsada wymienna:

  • Katarzyna Skrzynecka
  • Anna Iberszer
  • Monika Mazur/Wiktoria Gąsiewska
  • Tomasz Bednarek
  • Marek Kaliszuk/Paweł Góral

Kiedy? Piątek, 10 października 2025r. godz. 18:00

Gdzie? STALOWA WOLA  – Miejski Dom Kultury ul. 1 Sierpnia 9    

Bilety u organizatora (tylko u nas bez opłaty serwisowej) tel. 531-531-001, bilety@agencjamuza.pl - Rezerwacja powyżej 10 biletów – 10% taniej!

https://agencjamuza.pl/podroz-poslubna-plus/0d770d2a-18a1-44f4-92fd-336186bdb6e1/

  Punkt sprzedaży biletów: Kasa MDK  tel. 15 842 09 50   

KupBilecik https://kbq.pl/161090

Biletyna https://bilety.io/SUWV7

eBilet https://sklep.ebilet.pl/46443371157258858

/artykuł sponsorowany/

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Stalowa Wola
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
Stalowa Wola
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka
Nisko
Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka
Zielone patio w bibliotece już otwarte
Stalowa Wola
Zielone patio w bibliotece już otwarte
Uroczyste wodowanie łodzi „Marszałek” w Bielinach
Ulanów
Uroczyste wodowanie łodzi „Marszałek” w Bielinach
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Stalowa Wola
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę
Stalowa Wola
Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu