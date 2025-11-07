Podróż, która zmieniła wszystko. Jak Ajurweda doprowadziła Bogusława Kulkę do stworzenia salonu Aromaveda w Stalowej Woli

Masaż, który działa na ciało i duszę

Czym masaż ajurwedyjski różni się od klasycznego?

– Przede wszystkim tym, że bierze pod uwagę całego człowieka – tłumaczy Bogusław Kulka. – Nie skupia się wyłącznie na napięciu mięśni czy bólu, ale także na emocjach, trybie życia, diecie.

W masażu używa się ciepłych olejów ziołowych, które mają właściwości odżywcze i aromaterapeutyczne. Działają nie tylko na skórę, ale też na układ nerwowy i hormonalny. Rytmiczne ruchy dłoni, stymulacja punktów energetycznych marma i ciepło olejów rozluźniają ciało, poprawiają krążenie, detoksykują organizm i pomagają się wyciszyć.

– Już po pierwszym masażu większość osób mówi, że czują się lżejsi, spokojniejsi, że lepiej śpią. A regularne wizyty potęgują te efekty – zapewnia.

Korzyści, które czuje się długo po masażu

Masaż ajurwedyjski to coś więcej niż relaks. To kompleksowa terapia, która:

• redukuje stres i napięcie,

• wspiera detoksykację organizmu,

• poprawia krążenie i elastyczność skóry,

• wspomaga sen i równowagę hormonalną,

• łagodzi bóle mięśni i stawów.

– Nawet jeśli ktoś nie praktykuje Ajurwedy na co dzień, może odczuć korzyści już po jednej wizycie – mówi Kulka. – Wystarczy dać sobie chwilę dla siebie, zatrzymać się, odetchnąć.

Aromaveda – oaza spokoju w sercu Stalowej Woli

Salon Aromaveda znajduje się przy Alejach Jana Pawła II 13/222, w sąsiedztwie restauracji Pan Krewetka. To kameralne miejsce z ciepłym, naturalnym wystrojem, które pomaga oderwać się od codziennego pędu.

– Zależało mi, żeby każdy, kto tu przychodzi, czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego wszystko – zapachy, światło, muzyka – zostało dobrane tak, by sprzyjało wyciszeniu – podkreśla Bogusław Kulka.

Pierwsze spotkanie poprzedza krótka rozmowa, podczas której ustalane są potrzeby i oczekiwania klienta. – Jeśli ktoś chce po prostu odpocząć, nie zarzucam go poradami. Masaż ma być przyjemnością, nie wykładem – dodaje z uśmiechem.

Jak umówić się na masaż w Aromavedzie

Na masaż można umówić się w prosty sposób – przez aplikację Booksy lub telefonicznie pod numerem 577 027 832.

– Zachęcam, żeby po prostu spróbować. Bo Ajurweda to coś, czego nie da się w pełni opisać – trzeba tego doświadczyć – mówi Bogusław Kulka.

Aromaveda – masaż, który przywraca spokój

Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 13/222

Tel. 577 027 832

Rezerwacje online: Booksy.pl

www.aromaveda.pl

Facebook: Aromaveda – masaże ajurwedyjskie