Podróż, która zmieniła wszystko. Jak Ajurweda doprowadziła Bogusława Kulkę do stworzenia salonu Aromaveda w Stalowej Woli

Ajurweda – filozofia zdrowia i harmonii
– Ajurweda to nie tylko masaż, to filozofia życia – tłumaczy Bogusław Kulka, właściciel gabinetu Aromaveda. – To tradycyjna, naturalna medycyna hinduska, która zajmuje się człowiekiem w sposób holistyczny: fizycznie, emocjonalnie i duchowo.
Ajurweda opisuje świat jako połączenie pięciu żywiołów: przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Każdy z nas jest unikalną mieszanką tych elementów, co określa naszą „doszę” – typ konstytucyjny. Istnieją trzy główne dosze: Vata, Pitta i Kapha. Znajomość własnej natury pomaga zrozumieć emocje, reakcje, a nawet skłonności do chorób.
– Ta wiedza jest dziś bardzo aktualna – dodaje Bogusław Kulka. – Bo jest prosta, skuteczna i uniwersalna. A co najważniejsze – uczy, jak utrzymać ludzi zdrowych w zdrowiu.
Masaż na plaży w Hikkaduwie – decyzja, która odmieniła życie
Pomysł na stworzenie salonu masażu narodził się podczas podróży na Sri Lankę.
– To była podróż mojego życia – wspomina Bogusław Kulka. – Tam wszystko się zaczęło. Czas spędzony na wyspie odblokował coś, co we mnie dojrzewało od dawna. Doświadczyłem zupełnie innego podejścia do życia – do jedzenia, natury, zdrowia.
To właśnie tam, w Hikkaduwie, poznał Bandę – masażystę z plaży, który pokazał mu, że dotyk może być narzędziem głębokiego uzdrowienia, a efekty masażu mogą utrzymywać się długo.
– Po powrocie zmieniłem niemal wszystko – mówi Kulka. – Zacząłem od diety: nowe smaki, inne zioła, świadomy wybór składników. Potem przyszedł czas na zmianę zawodu i spojrzenia na to, czego naprawdę chcę od życia. Tak powstała Aromaveda – miejsce, które miało być oazą spokoju i wytchnienia, ale też przynosić ludziom realną poprawę zdrowia.
Masaż, który działa na ciało i duszę
Czym masaż ajurwedyjski różni się od klasycznego?
– Przede wszystkim tym, że bierze pod uwagę całego człowieka – tłumaczy Bogusław Kulka. – Nie skupia się wyłącznie na napięciu mięśni czy bólu, ale także na emocjach, trybie życia, diecie.
W masażu używa się ciepłych olejów ziołowych, które mają właściwości odżywcze i aromaterapeutyczne. Działają nie tylko na skórę, ale też na układ nerwowy i hormonalny. Rytmiczne ruchy dłoni, stymulacja punktów energetycznych marma i ciepło olejów rozluźniają ciało, poprawiają krążenie, detoksykują organizm i pomagają się wyciszyć.
– Już po pierwszym masażu większość osób mówi, że czują się lżejsi, spokojniejsi, że lepiej śpią. A regularne wizyty potęgują te efekty – zapewnia.
Korzyści, które czuje się długo po masażu
Masaż ajurwedyjski to coś więcej niż relaks. To kompleksowa terapia, która:
• redukuje stres i napięcie,
• wspiera detoksykację organizmu,
• poprawia krążenie i elastyczność skóry,
• wspomaga sen i równowagę hormonalną,
• łagodzi bóle mięśni i stawów.
– Nawet jeśli ktoś nie praktykuje Ajurwedy na co dzień, może odczuć korzyści już po jednej wizycie – mówi Kulka. – Wystarczy dać sobie chwilę dla siebie, zatrzymać się, odetchnąć.
Aromaveda – oaza spokoju w sercu Stalowej Woli
Salon Aromaveda znajduje się przy Alejach Jana Pawła II 13/222, w sąsiedztwie restauracji Pan Krewetka. To kameralne miejsce z ciepłym, naturalnym wystrojem, które pomaga oderwać się od codziennego pędu.
– Zależało mi, żeby każdy, kto tu przychodzi, czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego wszystko – zapachy, światło, muzyka – zostało dobrane tak, by sprzyjało wyciszeniu – podkreśla Bogusław Kulka.
Pierwsze spotkanie poprzedza krótka rozmowa, podczas której ustalane są potrzeby i oczekiwania klienta. – Jeśli ktoś chce po prostu odpocząć, nie zarzucam go poradami. Masaż ma być przyjemnością, nie wykładem – dodaje z uśmiechem.
Jak umówić się na masaż w Aromavedzie
Na masaż można umówić się w prosty sposób – przez aplikację Booksy lub telefonicznie pod numerem 577 027 832.
– Zachęcam, żeby po prostu spróbować. Bo Ajurweda to coś, czego nie da się w pełni opisać – trzeba tego doświadczyć – mówi Bogusław Kulka.
