Podpisano umowę na przebudowę drogi w miejscowości Krzaki

Koszt zadania wynosi ponad 615 tys. zł. Inwestycja zostanie sfinansowana wspólnie przez Powiat Niżański i Gminę Pysznica, które pokryją wydatki po połowie. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się w ciągu sześciu miesięcy.

Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości blisko 700 metrów. Trasa ta łączy się od południa z drogą wojewódzką nr 878, a od północy dochodzi do granicy gmin Ulanów i Pysznica w miejscowości Krzaki.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni drogi, budowę chodnika i peronu przystankowego, wykonanie utwardzonego pobocza, modernizację odwodnienia oraz montaż nowego oznakowania i elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa. Po podpisaniu umowy przekazano plac budowy, co oznacza rozpoczęcie realizacji zadania.

- Podpisanie dzisiejszej umowy to kolejny krok w konsekwentnej modernizacji infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu. Inwestycja w miejscowości Krzaki ma charakter strategiczny dla lokalnej społeczności, łącząc bezpieczeństwo z funkcjonalnością. Dzięki przebudowie niemal 700-metrowego odcinka znacząco poprawimy komfort życia mieszkańców. Kluczowym elementem zadania jest dbałość o niechronionych uczestników ruchu - budowa nowego chodnika i nowoczesnego peronu przystankowego to realna odpowiedź na potrzeby pieszych oraz osób korzystających z komunikacji zbiorowej. Chciałbym podkreślić wzorową współpracę z Gminą Pysznica. To właśnie dzięki wspólnemu zaangażowaniu finansowemu i merytorycznemu możemy sprawnie realizować zadanie, które bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i nowoczesny standard dróg w regionie - powiedział starosta Robert Bednarz.