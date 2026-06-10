Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 czerwca 2026

„Podlewamy i cień mamy”. Podsumowanie ekologicznej inicjatywy

Polski Klub Ekologiczny „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli podsumował konkurs plastyczny „Podlewamy i cień mamy”, i jednocześnie zapowiada kolejną inicjatywę ekologiczną skierowaną do mieszkańców miasta.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Stowarzyszenie od 30 lat prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska oraz promocji zdrowego stylu życia. Swoje działania realizuje głównie w szkołach i przedszkolach na terenie Stalowej Woli.

W grudniu 2025 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Podlewamy i cień mamy”. Jego celem było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na skutki długotrwałej suszy oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Organizatorzy chcieli również zachęcić uczestników do oszczędzania wody i podlewania roślin w okresach niedoboru opadów.

Najlepsza praca konkursowa została wydrukowana w formie plakatu. Materiały trafiły do wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu stalowowolskiego oraz gminy Stalowa Wola.

Organizatorzy podziękowali za wsparcie inicjatywy sponsorom - Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. oraz Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli.

Klub zapowiada już kolejną akcję edukacyjną. We wrześniu 2026 roku, wspólnie z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym, przeprowadzi akcję poświęconą zbiórce zużytych baterii.

Jej celem będzie promowanie miejsc, w których mieszkańcy Stalowej Woli mogą bezpiecznie oddawać zużyte baterie do recyklingu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Flor Magica - opowieść dawnego Meksyku” na scenie MDK
Stalowa Wola
„Flor Magica - opowieść dawnego Meksyku” na scenie MDK
Wystawa „Podkarpacka Ikonosfera” 2025 w Muzeum COP
Stalowa Wola
Wystawa „Podkarpacka Ikonosfera” 2025 w Muzeum COP
Przebudowa ulic Tysiąclecia i Kolejowej dobiegła końca
Nisko
Przebudowa ulic Tysiąclecia i Kolejowej dobiegła końca
Ponad 200 osób przeszkolonych. Podsumowanie działalności BCU w Nisku
Nisko
Ponad 200 osób przeszkolonych. Podsumowanie działalności BCU w Nisku
Strażacy KP PSP Stalowa Wola wicemistrzami Podkarpacia w Sporcie Pożarniczym
Stalowa Wola
Strażacy KP PSP Stalowa Wola wicemistrzami Podkarpacia w Sporcie Pożarniczym
Hat-trick „Trójki”. Trzecie złoto dla PSP 3 Stalowa Wola
Stalowa Wola
Hat-trick „Trójki”. Trzecie złoto dla PSP 3 Stalowa Wola
Z rodziną i życiem na sztandarach
Stalowa Wola
Z rodziną i życiem na sztandarach
Jagoda Klimek ze Stalowej Woli zadebiutowała w ringu
Stalowa Wola
Jagoda Klimek ze Stalowej Woli zadebiutowała w ringu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu