„Podlewamy i cień mamy”. Podsumowanie ekologicznej inicjatywy

Stowarzyszenie od 30 lat prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska oraz promocji zdrowego stylu życia. Swoje działania realizuje głównie w szkołach i przedszkolach na terenie Stalowej Woli.

W grudniu 2025 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Podlewamy i cień mamy”. Jego celem było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na skutki długotrwałej suszy oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Organizatorzy chcieli również zachęcić uczestników do oszczędzania wody i podlewania roślin w okresach niedoboru opadów.

Najlepsza praca konkursowa została wydrukowana w formie plakatu. Materiały trafiły do wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu stalowowolskiego oraz gminy Stalowa Wola.

Organizatorzy podziękowali za wsparcie inicjatywy sponsorom - Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. oraz Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli.

Klub zapowiada już kolejną akcję edukacyjną. We wrześniu 2026 roku, wspólnie z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym, przeprowadzi akcję poświęconą zbiórce zużytych baterii.

Jej celem będzie promowanie miejsc, w których mieszkańcy Stalowej Woli mogą bezpiecznie oddawać zużyte baterie do recyklingu.