Podlesianka odjeżdża Retmanowi

Prowadząca w tabeli Podlesianka nie zmarnowała okazji na powiększenie swojego konta punktowego w spotkaniu z outsiderem ligowej tabeli ze Starego Miasta i po 11. kolejkach ma już nad Retmanem 5 „oczek” przewagi.

W najbliższej kolejce to „Flisacy” zagrają u siebie z „czerwoną latarnią”, a lidera czeka pojedynek wyjazdowy z KS Sarzyna.

11. kolejka:

CZARNI SÓJKOWA - KS SARZYNA 3:3 (3:1)

Sobieszek (8), Fila (14), Marciniak (20) - Piekło (23), Łyko (56), Bieńkowski (88)

JODŁA PRZYCHOJEC - GKS GROBLE 2:0 (1:0)

K.Kuchyt (30), P.Kuchyt (90+3)

KS PODWOLINA - ADVIT ŁĘTOWNIA 3:0 (0:0)

Szewczyk (52), Łątka (82), Madej (90+1)

MILENIUM BIELINY - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 4:2 (2:2)

Starościk (8), Masełek (17, 54), D.Fąfara (51) - Kłos (5), Pawlica (40)

STAROMIESZCZANKA - PODLESIANKA 0:5 (0:2)

Podstawek (8), K.Kowalski (23), Rodzeń (57), Pieróg (62), M.Kowalski (85)

POGOŃ II LEŻAJSK - RETMAN ULANÓW 2:2 (0:2)

Uchman (55, 84) - Socha (7), Szkutnik (13)

GÓRNOVIA - SOKÓŁ HUCISKO 0:0

12. kolejka

25 października: GKS Groble - KS Podwolina (14.30), Czarni - Górnovia (15).

26 października: Sokół - Jodła (11), KS Sarzyna - Podlesianka (14.30), Retman - Staromieszczanka (14.30), Azalia - Pogoń II (14.30), Advit - Milenium (14.30).

Tabela za www.regiowyniki.pl