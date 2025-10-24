Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Ulanów Jeżowe Harasiuki 24 października 2025

Podlesianka odjeżdża Retmanowi

Klasa A grupa II. Do 87. minuty Retman Ulanów pozwolił rezerwom Pogoni doprowadzić do wyrównania i zamiast trzech punktów, musiał zadowolić się tylko jednym.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Prowadząca w tabeli Podlesianka nie zmarnowała okazji na powiększenie swojego konta punktowego w spotkaniu z outsiderem ligowej tabeli ze Starego Miasta i po 11. kolejkach ma już nad Retmanem 5 „oczek” przewagi.
W najbliższej kolejce to „Flisacy” zagrają u siebie z „czerwoną latarnią”, a lidera czeka pojedynek wyjazdowy z KS Sarzyna.

11. kolejka:
CZARNI SÓJKOWA - KS SARZYNA 3:3 (3:1)
Sobieszek (8), Fila (14), Marciniak (20) - Piekło (23), Łyko (56), Bieńkowski (88)
JODŁA PRZYCHOJEC - GKS GROBLE 2:0 (1:0)
K.Kuchyt (30), P.Kuchyt (90+3)
KS PODWOLINA - ADVIT ŁĘTOWNIA 3:0 (0:0)
Szewczyk (52), Łątka (82), Madej (90+1)
MILENIUM BIELINY - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 4:2 (2:2)
Starościk (8), Masełek (17, 54), D.Fąfara (51) - Kłos (5), Pawlica (40)
STAROMIESZCZANKA - PODLESIANKA 0:5 (0:2)
Podstawek (8), K.Kowalski (23), Rodzeń (57), Pieróg (62), M.Kowalski (85)
POGOŃ II LEŻAJSK - RETMAN ULANÓW 2:2 (0:2)
Uchman (55, 84) - Socha (7), Szkutnik (13)
GÓRNOVIA - SOKÓŁ HUCISKO 0:0

12. kolejka
25 października: GKS Groble - KS Podwolina (14.30), Czarni - Górnovia (15).
26 października: Sokół - Jodła (11), KS Sarzyna - Podlesianka (14.30), Retman - Staromieszczanka (14.30), Azalia - Pogoń II (14.30), Advit - Milenium (14.30).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Rotunda Krzeszów obroniła fotel lidera
Stalowa Wola
Rotunda Krzeszów obroniła fotel lidera
W sobotę w Leżajsku poznamy mistrza rundy jesiennej
Stalowa Wola
W sobotę w Leżajsku poznamy mistrza rundy jesiennej
W niedzielę do Stanów wjedzie Truck
Stalowa Wola
W niedzielę do Stanów wjedzie Truck
Mikołaj Dziechciarz poprowadził Kuźnię do wygranej z Lublinianką
Stalowa Wola
Mikołaj Dziechciarz poprowadził Kuźnię do wygranej z Lublinianką
Sport, tradycja i biegiem świętowanie 11 listopada
Stalowa Wola
Sport, tradycja i biegiem świętowanie 11 listopada
Stal gromi jak za starych, dobrych lat…
Stalowa Wola
Stal gromi jak za starych, dobrych lat…
Pawlak, Sioda, Takmadżan i Tor zwycięzcami Grand Prix Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pawlak, Sioda, Takmadżan i Tor zwycięzcami Grand Prix Stalowej Woli
Cztery gole Kacpra Wydry, trzy Marcina Sochy
Stalowa Wola
Cztery gole Kacpra Wydry, trzy Marcina Sochy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu