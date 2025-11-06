Podlesianka na autostradzie do „okręgówki”

Ze stadionu w Podlesiu na obiekt Sokoła Kamień jest zaledwie cztery kilometry. Jeśli obecny kurs zostanie utrzymany, piłkarze obu ekip w przyszłym sezonie będą mogli piechotą przejść na stadion sąsiada. Spacer zamiast przedmeczowej rozgrzewki...
Ostatnie derby Kamienia odbyły się w sezonie 2020/21. Podlesianka wygrała pierwszy mecz, rozgrywany u siebie 2:1, a w rewanżu przegrała 0:1.
Podlesianka pewnie kroczy po awans. Wygrywająć w ostatniej kolejce rundy jesiennej z Retmanem Ulanów, potwierdziła, że to jej na półmetku rozgrywek należy się i to bezsprzecznie fotel lidera klasy A grupa II.
„Flisacy” rozpoczną rundę rewanżową ze stratą 8 punktów do drużyna z Podlesia. Trzecią w tabeli rezerwę leżajskiej Pogoni dzieli od lidera 11 „oczek”, a Milenium 15.
Jedenastka trenera Sławomira Zająca odniosła w rundzie jesiennej w 13 meczach 12 zwycięstw (najwyższe na wyjeździe z KS Sarzyna 10:1), a jedno spotkanie zremisowali. W Sójkowej z Czarnymi 1:1. Piłkarze z Podlesia zdobyli 51 bramek, stracili tylko 11.
PODLESIANKA PODLESIE - RETMAN ULANÓW 4:2 (2:2)
1-0 Czechowicz (5), 2-0 K.Kowalski (14), 2-1 Tyczyński (19), 2-2 Kozak (45-sam.), 3-2 Hasiak (51-sam.), M.Kowalski (56)
PODLESIANKA: Bałut - Piróg, Rodzeń, Wośko, Danil Story, M.Kowalski (60 D.Bednarz), Kozak (78 Jasiński), Dominik Story, Sudoł (75 Podstawek), Czechowicz (68 Socha), K.Kowalski (85 K.Bednarz).
RETMAN: Siuzdak - M.Szpyra, Hasiak (67 Ważny), Socha, Szkutnik, O.Łomotowski, Szykulski, N.Łomotowski (46 Kazio), Zyczyński (67 Bąk), Szpyra, Tyczyński (67 Kobylarz).
Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola)
Żółte kartki: Sudoł, Kozak, K.Kowalski, Rodzeń - Hasiak, Tyczyński
W pozostałych meczach 13. kolejki:
GÓRNOVIA - KS SARZYNA 3:1 (0:0)
Skwira (71), H.Słonina (81), Krzyśko (86) - Piekło (56)
JODŁA PRZYCHOJEC - CZARNI SÓJKOWA 1:1 (1:0)
Kuchyt (41) - Marciniak (74)
MILENIUM BIELINY - GKS GROBLE 3:0 (1:0)
D.Fąfara (10), R.Fąfara (78), Małek (90+2)
KS PODWOLINA - SOKÓŁ HUCISKO 0:2 (0:0)
Stępień (75), Rajski (83)
POGOŃ II LEŻAJSK - ADVIT ŁĘTOWNIA 1:1 (0:0)
Bosak (64) - Harasiuk (80)
STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 0:0
Tabela za www.regiowyniki.pl
Komentarze