Podlesianka na autostradzie do „okręgówki”

Ze stadionu w Podlesiu na obiekt Sokoła Kamień jest zaledwie cztery kilometry. Jeśli obecny kurs zostanie utrzymany, piłkarze obu ekip w przyszłym sezonie będą mogli piechotą przejść na stadion sąsiada. Spacer zamiast przedmeczowej rozgrzewki...

Ostatnie derby Kamienia odbyły się w sezonie 2020/21. Podlesianka wygrała pierwszy mecz, rozgrywany u siebie 2:1, a w rewanżu przegrała 0:1.

Podlesianka pewnie kroczy po awans. Wygrywająć w ostatniej kolejce rundy jesiennej z Retmanem Ulanów, potwierdziła, że to jej na półmetku rozgrywek należy się i to bezsprzecznie fotel lidera klasy A grupa II.

„Flisacy” rozpoczną rundę rewanżową ze stratą 8 punktów do drużyna z Podlesia. Trzecią w tabeli rezerwę leżajskiej Pogoni dzieli od lidera 11 „oczek”, a Milenium 15.

Jedenastka trenera Sławomira Zająca odniosła w rundzie jesiennej w 13 meczach 12 zwycięstw (najwyższe na wyjeździe z KS Sarzyna 10:1), a jedno spotkanie zremisowali. W Sójkowej z Czarnymi 1:1. Piłkarze z Podlesia zdobyli 51 bramek, stracili tylko 11.

PODLESIANKA PODLESIE - RETMAN ULANÓW 4:2 (2:2)

1-0 Czechowicz (5), 2-0 K.Kowalski (14), 2-1 Tyczyński (19), 2-2 Kozak (45-sam.), 3-2 Hasiak (51-sam.), M.Kowalski (56)

PODLESIANKA: Bałut - Piróg, Rodzeń, Wośko, Danil Story, M.Kowalski (60 D.Bednarz), Kozak (78 Jasiński), Dominik Story, Sudoł (75 Podstawek), Czechowicz (68 Socha), K.Kowalski (85 K.Bednarz).

RETMAN: Siuzdak - M.Szpyra, Hasiak (67 Ważny), Socha, Szkutnik, O.Łomotowski, Szykulski, N.Łomotowski (46 Kazio), Zyczyński (67 Bąk), Szpyra, Tyczyński (67 Kobylarz).

Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola)

Żółte kartki: Sudoł, Kozak, K.Kowalski, Rodzeń - Hasiak, Tyczyński

W pozostałych meczach 13. kolejki:

GÓRNOVIA - KS SARZYNA 3:1 (0:0)

Skwira (71), H.Słonina (81), Krzyśko (86) - Piekło (56)

JODŁA PRZYCHOJEC - CZARNI SÓJKOWA 1:1 (1:0)

Kuchyt (41) - Marciniak (74)

MILENIUM BIELINY - GKS GROBLE 3:0 (1:0)

D.Fąfara (10), R.Fąfara (78), Małek (90+2)

KS PODWOLINA - SOKÓŁ HUCISKO 0:2 (0:0)

Stępień (75), Rajski (83)

POGOŃ II LEŻAJSK - ADVIT ŁĘTOWNIA 1:1 (0:0)

Bosak (64) - Harasiuk (80)

STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 0:0

Tabela za www.regiowyniki.pl