Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Podlesianka po ostanim, zwycięskim meczu z Retmanem Ulanów (fot. Podlesianka Podlesie/facebook)
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Ulanów Jeżowe Harasiuki 6 listopada 2025

Podlesianka na autostradzie do „okręgówki”

Derby, o których jeszcze niedawno marzyli kibice z Podlesia i Kamienia, już wkrótce mogą stać się ligową codziennością. Wszystko wskazuje na to, że Podlesianka i Sokół spotkają się w przyszłym sezonie na tym samym poziomie rozgrywkowym, czyli w lidze okręgowej.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Ze stadionu w Podlesiu na obiekt Sokoła Kamień jest zaledwie cztery kilometry. Jeśli obecny kurs zostanie utrzymany, piłkarze obu ekip w przyszłym sezonie będą mogli piechotą przejść na stadion sąsiada. Spacer zamiast przedmeczowej rozgrzewki...
Ostatnie derby Kamienia odbyły się w sezonie 2020/21. Podlesianka wygrała pierwszy mecz, rozgrywany u siebie 2:1, a w rewanżu przegrała 0:1.
Podlesianka pewnie kroczy po awans. Wygrywająć w ostatniej kolejce rundy jesiennej z Retmanem Ulanów, potwierdziła, że to jej na półmetku rozgrywek należy się i to bezsprzecznie fotel lidera klasy A grupa II.
„Flisacy” rozpoczną rundę rewanżową ze stratą 8 punktów do drużyna z Podlesia. Trzecią w tabeli rezerwę leżajskiej Pogoni dzieli od lidera 11 „oczek”, a Milenium 15.
Jedenastka trenera Sławomira Zająca odniosła w rundzie jesiennej w 13 meczach 12 zwycięstw (najwyższe na wyjeździe z KS Sarzyna 10:1), a jedno spotkanie zremisowali. W Sójkowej z Czarnymi 1:1. Piłkarze z Podlesia zdobyli 51 bramek, stracili tylko 11.

PODLESIANKA PODLESIE - RETMAN ULANÓW 4:2 (2:2)
1-0 Czechowicz (5), 2-0 K.Kowalski (14), 2-1 Tyczyński (19), 2-2 Kozak (45-sam.), 3-2 Hasiak (51-sam.), M.Kowalski (56)
PODLESIANKA: Bałut - Piróg, Rodzeń, Wośko, Danil Story, M.Kowalski (60 D.Bednarz), Kozak (78 Jasiński), Dominik Story, Sudoł (75 Podstawek), Czechowicz (68 Socha), K.Kowalski (85 K.Bednarz).
RETMAN: Siuzdak - M.Szpyra, Hasiak (67 Ważny), Socha, Szkutnik, O.Łomotowski, Szykulski, N.Łomotowski (46 Kazio), Zyczyński (67 Bąk), Szpyra, Tyczyński (67 Kobylarz).
Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola)
Żółte kartki: Sudoł, Kozak, K.Kowalski, Rodzeń - Hasiak, Tyczyński

W pozostałych meczach 13. kolejki:

GÓRNOVIA - KS SARZYNA 3:1 (0:0)
Skwira (71), H.Słonina (81), Krzyśko (86) - Piekło (56)
JODŁA PRZYCHOJEC - CZARNI SÓJKOWA 1:1 (1:0)
Kuchyt (41) - Marciniak (74)
MILENIUM BIELINY - GKS GROBLE 3:0 (1:0)
D.Fąfara (10), R.Fąfara (78), Małek (90+2)
KS PODWOLINA - SOKÓŁ HUCISKO 0:2 (0:0)
Stępień (75), Rajski (83)
POGOŃ II LEŻAJSK - ADVIT ŁĘTOWNIA 1:1 (0:0)
Bosak (64) - Harasiuk (80)
STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 0:0

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Derby „Pydyszek” w Krakowie. Stalowa siła w dwóch barwach!
Stalowa Wola
Derby „Pydyszek” w Krakowie. Stalowa siła w dwóch barwach!
Piąte miejsce Mateusza Skibskiego w Międzynarodowym Pucharze Polski
Stalowa Wola
Piąte miejsce Mateusza Skibskiego w Międzynarodowym Pucharze Polski
Łęg Pany! Łęg Stany!
Stalowa Wola
Łęg Pany! Łęg Stany!
Stal Gorzyce bez trenera. Z pracy zrezygnował Mateusz Burakowski
Stalowa Wola
Stal Gorzyce bez trenera. Z pracy zrezygnował Mateusz Burakowski
Porażki koszykarzy Kuźni w Łańcucie i Przemyślu
Stalowa Wola
Porażki koszykarzy Kuźni w Łańcucie i Przemyślu
Derby rezerw dla tarnobrzeskiej Siarki
Stalowa Wola
Derby rezerw dla tarnobrzeskiej Siarki
Stal wygrała, bo Siemianiuka i Kunca miała...
Stalowa Wola
Stal wygrała, bo Siemianiuka i Kunca miała...
Przed nami kolejne derby. Stal podejmie Siarkę
Stalowa Wola
Przed nami kolejne derby. Stal podejmie Siarkę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu