Wystawa podsumuje projekt „Leksykon Haftów Podkarpackich”, którego celem jest przybliżenie lokalnego dziedzictwa i zachowanie tradycji rękodzielniczych. W wydarzeniu wezmą udział autorki prezentowanych haftów, które pokażą różnorodność wzorów charakterystycznych dla poszczególnych części regionu.

O historycznym i kulturowym znaczeniu haftów opowie dr hab. Grażyna Stojak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z kolei Anita Stanisława Ryba, mistrz w zawodzie hafciarka, przybliży tradycje hafciarskie województwa podkarpackiego.

Wernisaż zaplanowano na czwartek, 26 listopada, o godz. 12.30 w Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Dworku Gumińskich na Zalesiu przy ul. M. Ćwiklińskiej 1 w Rzeszowie.