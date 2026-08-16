Podkarpackie placówki dostaną dodatkowe pieniądze z NFZ

Pieniądze są częścią zmian w planie finansowym NFZ na 2026 rok. Fundusz zdecydował o uruchomieniu 1,8 mld zł z rezerwy ogólnej na sfinansowanie nadwykonań nielimitowanych świadczeń za pierwszy kwartał tego roku. Kolejne prawie 600 mln zł przeznaczono na programy lekowe i chemioterapię.

Z tej puli 114,2 mln zł trafi do Podkarpackiego NFZ na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad limit umów w zakresach nielimitowanych w pierwszym kwartale 2026 roku.

Dodatkowe 9,6 mln zł przeznaczono natomiast na sfinansowanie pełnego wykonania świadczeń związanych z lekami i substancjami leczniczymi w programach lekowych oraz chemioterapii.

- Łącznie to niemal 124 mln zł. W chwili obecnej są procedowane zmiany zwiększające wartości umów - mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Coraz większe dopłaty do NFZ

To kolejna w ostatnich latach dodatkowa pula pieniędzy z budżetu państwa przeznaczona na plan finansowy NFZ. Skala tych środków systematycznie rośnie.

W 2023 roku dotacja wyniosła 200 mln zł. Rok później planowano przekazać 8 mld zł, jednak ostatecznie było to ponad 15 mld zł. W 2025 roku początkowo zakładano 18 mld zł, a przekazano łącznie 32 mld zł.

W 2026 roku planowana dotacja wynosiła 26 mld zł, ale już została przekroczona i sięgnęła ponad 33 mld zł. Jak zapowiada Jakub Szulc, zastępca prezesa NFZ, w 2027 roku wstępnie zaplanowano na ten cel 35 mld zł.

Dodatkowe środki mają pozwolić placówkom rozliczyć świadczenia wykonane ponad wcześniej ustalone limity oraz sfinansować leczenie pacjentów w programach lekowych i chemioterapii.

Teraz na Podkarpaciu trwają procedury związane ze zwiększeniem wartości umów poszczególnych placówek.