Podkarpacie rozpoczęło mistrzostwa od spotkania z reprezentacją województwa opolskiego. W pierwszej piątce wybiegi wszyscy zawodnicy Stali oraz Patryk Jabłoński z Siarki. Po pełnym dramaturgii meczu, po syrenie kończącej go, cieszyła się nasza drużyna. Świetnie spisywała się dwójka stalowowolan; Maksymilian Wojtanowicz zanotował aż 11 asyst, a Marcin Malecki 8 zbiórek.

Od lewej: Krzysztof Zając, Tomasz Skuciński, Maciej Malecki, Patryk Jabłóński, Maksymilian Wojtanowicz (fot. Agnieszka Modelska / Młode Asy Parkietów)

Niestety, już w trakcie pierwszego spotkania z wysoką gorączką zmagał się Wojtanowicz. W kolejnym meczu jego stan zdrowia pozwolił na 10. minutowy pobyt na parkiecie. Maks musiał wrócić do domu, a Podkarpacie radzić sobie bez swojego głównego rozgrywającego.

Maksymilian Wojtanowicz(fot. Agnieszka Modelska / Młode Asy Parkietów)

Mimo problemów młode „Bieszczadzkie Wilki” pokazały charakter. W fazie grupowej wygrali trzy z czterech spotkań i z dorobkiem 6 punktów zajęli drugie miejsce w grupie B, ustępując jedynie reprezentacji Lubuskiego. Taki wynik dał awans do półfinału, a tam na Podkarpacie czekała reprezentacja Łódzkiego - zwycięzca grupy A. Niestety, tym razem rywale okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając 97:43. Porażka oznaczała, że drużyna z Podkarpacia zostaje w Dywizji B, a zagrają w niej koszykarze z województw łódzkiego oraz lubuskiego, którzy w półfinale pokonali Kujawsko-Pomorskie 72:56

Krzysztof Zając (fot. Agnieszka Modelska / Młode Asy Parkietów)

Powody do szczególnej satysfakcji ma Krzysztof Zając, który od pierwszego do ostatniego spotkania demonstrował znakomitą formę. W nagrodę podopieczny trenera Stali Stalowa Wola Jacka Wojtanowicza został wybrany do najlepszej piątki turnieju.

Tomasz Skuciński(fot. Agnieszka Modelska / Młode Asy Parkietów)

Skład reprezentacji Podkarpacia:Tymoteusz Łabudzki, Paweł Bar, Bartosz Fedejko, Artur Młot, Oskar Wielgosz (Basket 15 Przemyśl), Tomasz Skuciński, Maksymilian Wojtanowicz, Krzysztof Zając, Maciej Malecki (Stal Stalowa Wola), Arkadiusz Kędra, Tomasz Micał (Wilki Rzeszów), Antoni Brach (Basket School Ropczyce), Jakub Baran (MOSiR Krosno), Patryk Jabłoński (Siarka Tarnobrzeg). Trenerzy: Maciej Milan, Krzysztof Młot.

Maciej Malecki (fot. Agnieszka Modelska / Młode Asy Parkietów)

Wyniki reprezentacji Podkarpacia:

Podkarpackie - Opolskie 73:71 (Zając 12, Skuciński 6, Wojtanowicz 6, Malecki 4), Podlaskie - Podkarpackie 88:59 (Skuciński 13 (1x3), Zając 6, Malecki 2), Lubuskie - Podkarpackie 79:54 (Skuciński 17 (2x3), Malecki 6, Zając 2), Lubelskie - Podkarpackie 31:70 (Zając 10, Skuciński 4, Malecki 2), Łódzkie - Podkarpackie 97:43 (Zając 14, Skuciński 2)

MVP turnieju: Antoni Niewiadomski (Lubuskie), najlepszy strzelec: Artur Młot (Podkarpackie) – 96 punktów, najlepszy zbierający: Antoni Brach (Podkarpackie) – 46 zbiórek

All Star: Igor Rubczyński (Lubuskie), Antoni Niedziółka i Jakub Nykiel (Łódzkie), Ludwik Alabrudziński (Kujawsko-Pomorskie), Krzysztof Zając (Podkarpackie).

TUTAJ zdjęcia z turnieju