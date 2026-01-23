Miesięcznik
Fot. www.stalowowolski.pl
Stalowa Wola 23 stycznia 2026

Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Rzeszowie przekazał w formie darowizny sprzęt medyczny na rzecz Powiatu Stalowowolskiego. Wyposażenie znacząco wesprze placówki ochrony zdrowia oraz opieki społecznej działające na terenie powiatu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę darowizny przekazał Sławomir Stefański, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, na ręce starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego. W uroczystości uczestniczyli również prof. Antoni Olak, prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, oraz Tomasz Nowak, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy oddziale PCK w Stalowej Woli.

W ramach darowizny przekazano m.in.:

  • wózek inwalidzki - 1 sztuka,

  • poduszki przeciwodleżynowe - 30 sztuk,

  • materace przeciwodleżynowe - 30 sztuk,

  • ortezy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowe - 30 sztuk,

  • ortezy goleń–udo - 30 sztuk,

  • ortezy kolanowe - 30 sztuk,

  • ortezy biodro - 5 sztuk.

Sprzęt trafi do trzech placówek: Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Szpital otrzyma 15 materacy, 15 poduszek oraz komplet ortez, DPS - 7 materacy i 7 poduszek, a Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zostanie doposażony w 8 materacy, 8 poduszek i wózek inwalidzki.

Przekazany sprzęt poprawi komfort oraz jakość opieki nad pacjentami i pensjonariuszami placówek, a także ułatwi codzienną pracę personelu medycznego i opiekuńczego. Inicjatywa PCK jest kolejnym przykładem współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na rzecz mieszkańców regionu.

-Bardzo dziękuję dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, panu Sławomirowi Stefańskiemu, za tę niezwykle cenną inicjatywę. Przekazany sprzęt medyczny stanowi realne wsparcie dla naszych placówek i ich podopiecznych. To wyraz solidarności, troski o drugiego człowieka oraz doskonały przykład działań, które mają bezpośredni i pozytywny wpływ na lokalną społeczność - mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

