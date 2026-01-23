Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego

Umowę darowizny przekazał Sławomir Stefański, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, na ręce starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego. W uroczystości uczestniczyli również prof. Antoni Olak, prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, oraz Tomasz Nowak, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy oddziale PCK w Stalowej Woli.

W ramach darowizny przekazano m.in.:

wózek inwalidzki - 1 sztuka,

poduszki przeciwodleżynowe - 30 sztuk,

materace przeciwodleżynowe - 30 sztuk,

ortezy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowe - 30 sztuk,

ortezy goleń–udo - 30 sztuk,

ortezy kolanowe - 30 sztuk,

ortezy biodro - 5 sztuk.

Sprzęt trafi do trzech placówek: Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Szpital otrzyma 15 materacy, 15 poduszek oraz komplet ortez, DPS - 7 materacy i 7 poduszek, a Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zostanie doposażony w 8 materacy, 8 poduszek i wózek inwalidzki.

Przekazany sprzęt poprawi komfort oraz jakość opieki nad pacjentami i pensjonariuszami placówek, a także ułatwi codzienną pracę personelu medycznego i opiekuńczego. Inicjatywa PCK jest kolejnym przykładem współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na rzecz mieszkańców regionu.

-Bardzo dziękuję dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, panu Sławomirowi Stefańskiemu, za tę niezwykle cenną inicjatywę. Przekazany sprzęt medyczny stanowi realne wsparcie dla naszych placówek i ich podopiecznych. To wyraz solidarności, troski o drugiego człowieka oraz doskonały przykład działań, które mają bezpośredni i pozytywny wpływ na lokalną społeczność - mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.