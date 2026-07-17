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Rudnik nad Sanem 17 lipca 2026

Podkarpacki Festiwal Organowy po raz pierwszy zagra w Rudniku nad Sanem

Rudnik nad Sanem po raz pierwszy będzie gospodarzem Podkarpackiego Festiwalu Organowego. Koncert odbędzie się w sobotę, 26 lipca, o godz. 19 w kościele pw. Trójcy Świętej. Przed publicznością wystąpią uznani artyści, a w programie znajdą się utwory od średniowiecza po XIX wiek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Zależy nam, aby Festiwal docierał do kolejnych miejscowości Podkarpacia i prezentował muzykę organową tam, gdzie znajdują się wartościowe instrumenty oraz otwarci na kulturę gospodarze i publiczność. Cieszymy się, że w tym roku do festiwalowej rodziny dołącza Rudnik nad Sanem - podkreślają organizatorzy.

Podczas koncertu wystąpią Marek Stefański - organista i dyrektor artystyczny festiwalu, o. Rafał Kobyliński SJ - tenor oraz Szymon Kobyliński - bas.

Na uczestników czeka repertuar obejmujący utwory od średniowiecznej „Bogurodzicy” po kompozycje Marca-Antoine'a Charpentiera, Alessandra Stradelli, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Josepha Haydna i Gaetana Donizettiego. Nie zabraknie także „Ave Maria” Stanisława Kwiatkowskiego oraz improwizowanej Toccaty na tematy maryjne w wykonaniu Marka Stefańskiego.

Organizatorzy podkreślają, że będzie to jedyny koncert tegorocznej edycji festiwalu z udziałem dwóch śpiewaków i organów, prezentujący repertuar łączący muzykę wokalną i organową różnych epok.

Początek koncertu zaplanowano na godz. 19. Wstęp jest wolny.

Podkarpacki Festiwal Organowy jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz budżetu Gminy Miasto Rzeszów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE. Partnerami koncertu są Gmina Rudnik nad Sanem oraz Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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