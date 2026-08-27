Podkarpacki Czek Turystyczny: 300 zł na noclegi. Ruszył nabór obiektów

Kto może przystąpić do programu?

Do programu mogą zgłaszać się obiekty noclegowe położone na terenie województwa podkarpackiego. Warunkiem udziału jest posiadanie wpisu do jednej z właściwych ewidencji:

ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,

ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak zgłosić obiekt noclegowy?

Rejestracja odbywa się online za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie czek.podkarpackie.travel.

Właściciel lub przedstawiciel obiektu powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć aktualny dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru. Po pozytywnej weryfikacji obiekt zostanie zakwalifikowany do programu i będzie mógł przyjmować turystów korzystających z Podkarpackiego Czeku Turystycznego.

300 zł dofinansowania do noclegu

Podkarpacki Czek Turystyczny będzie miał wartość 300 zł. Turyści będą mogli wykorzystać go podczas pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w jednym z obiektów uczestniczących w programie.

Program będzie realizowany w trzech turach – od września do listopada 2026 roku. Uruchomienie możliwości generowania czeków przez turystów planowane jest na połowę września. Szczegółowe terminy poszczególnych tur mają zostać podane w późniejszym czasie.

Liczba dostępnych czeków będzie ograniczona.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Szczegółowe zasady udziału obiektów noclegowych oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie czek.podkarpackie.travel.

Informacji udziela również Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna:

telefon: +48 880 959 050

e-mail: czek@podkarpackie.travel

Zadanie publiczne „Podkarpacki Czek Turystyczny 2026” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.