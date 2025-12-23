Miesięcznik
Fot. st. szer. spec. Marcin Kawecki 18 Pułk Saperów
Stalowa Wola Nisko 23 grudnia 2025

Podkarpacka Paczka dla Kombatanta

Przedświąteczny czas Bożego Narodzenia stał się okazją do wyjątkowych spotkań z Kombatantami - świadkami i uczestnikami najtragiczniejszych wydarzeń XX wieku. W ramach akcji „Rodacy - Bohaterom. Podkarpacka Paczka dla Kombatanta” przedstawiciele wojska, organizacji społecznych oraz samorządu odwiedzili Bohaterów, by okazać im wdzięczność i pamięć.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W wizytach uczestniczyli m.in. reprezentanci 18 Pułku Saperów z Niska - ppor. Hanna Marszewska oraz chor. szt. Wiesław Kotlewski, Krystian Fila, prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia „Odra–Niemen”, Zbigniew Markut, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola, a także Monika Pachacz-Świderska, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

Spotkania odbywały się w ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło rozmów, wspomnień z lat wojennych i powojennych oraz wzruszeń, które towarzyszyły bezpośrednim kontaktom przedstawicieli młodszych pokoleń z Kombatantami. Przekazane paczki miały wymiar nie tylko materialny - były przede wszystkim symbolem szacunku, wdzięczności i pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Szczególny charakter spotkaniom nadało wspólne kolędowanie. Przy akompaniamencie żołnierzy z „Saper Band” w domach Kombatantów rozbrzmiewały kolędy, tworząc wyjątkową, świąteczną atmosferę. Muzyka stała się przestrzenią spotkania pokoleń – tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, i tych, którzy dziś mogą żyć w pokoju.

- To dla nas wielki zaszczyt, że możemy wspierać Bohaterów i osobiście podziękować im za trud oraz ofiarę, jaką złożyli na ołtarzu naszej wolności - podkreśliła Monika Pachacz-Świderska.

Akcja „Rodacy - Bohaterom” po raz kolejny pokazała, że pamięć i wdzięczność wobec Kombatantów to nie tylko słowa, ale konkretne działania i obecność, które mają dla nich ogromne znaczenie.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

