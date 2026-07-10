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Podkarpacka Liga Szóstek rusza jesienią. Zgłoś swoją drużynę

Jeszcze tej jesieni na Podkarpaciu wystartują rozgrywki Podkarpackiej Ligi Szóstek. Nowy projekt Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ma stworzyć atrakcyjną przestrzeń do rywalizacji zarówno dla amatorskich drużyn, jak i klubów piłkarskich. Organizatorzy stawiają na prostą formułę, niewielkie koszty udziału i możliwość połączenia gry w „szóstkach” z występami w tradycyjnych rozgrywkach 11-osobowych. Do tej pory zgłosiło się 30 drużyn. Zapisy trwają do 21 lipca!

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podkarpacka Liga Szóstek to propozycja skierowana do wszystkich miłośników piłki nożnej, zarówno klubów zrzeszonych w strukturach PZPN, jak i drużyn amatorskich. Do rozgrywek będzie można zgłosić zespół nieposiadający osobowości prawnej, np. reprezentujący zakład pracy, grupę znajomych czy lokalną społeczność. W zgłoszeniu wystarczy podać nazwę drużyny oraz osobę odpowiedzialną za jej funkcjonowanie.

Organizatorzy zakładają podział na grupy terytorialne. Ich zasięg będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów, jednak plan zakłada, że będą one obejmować obszary zbliżone do obecnych grup klasy B seniorów. Dzięki temu drużyny będą rywalizować głównie z zespołami z najbliższej okolicy, co pozwoli ograniczyć koszty i czas dojazdów.

Rozgrywki od września do listopada

Mecze mają odbywać się przede wszystkim w weekendy, od września do listopada. Regulamin przewiduje jednak możliwość rozegrania spotkania w innym terminie, jeśli zgodę wyrażą obie drużyny.

Jednym z największych atutów nowych rozgrywek jest możliwość łączenia gry w Lidze Szóstek z występami w rozgrywkach 11-osobowych prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Oznacza to, że zawodnicy występujący na co dzień w IV lidze, klasie okręgowej czy klasach A i B będą mogli jednocześnie reprezentować swoją drużynę w Lidze Szóstek.

Niewielkie wpisowe i tylko jedna opłata

Koszt udziału w rozgrywkach wyniesie 450 zł od drużyny. To jedyna obowiązkowa opłata związana z uczestnictwem w lidze i kwota odpowiadająca wpisowemu obowiązującemu w klasie B. Każdy zawodnik będzie zobowiązany do rejestracji w systemie PZPN za pośrednictwem aplikacji mZAWODNIK. Rejestracji każdy piłkarz dokonuje samodzielnie.

Każda drużyna będzie musiała również posiadać trenera z odpowiednimi kwalifikacjami. Minimalnym wymaganiem jest certyfikat Animatora Piłki Nożnej, który można zdobyć bezpłatnie w formie kursu online.

Obowiązkiem gospodarza meczu będzie także zapewnienie opieki medycznej. Podczas spotkania musi być obecna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zasady gry

Mecze będą rozgrywane na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią. Dopuszczalne będą zarówno pełnowymiarowe obiekty z wyznaczonym polem gry, jak i boiska typu Orlik. Pole gry powinno mieć od 50 do 60 metrów długości oraz od 26 do 35 metrów szerokości. Bramki o wymiarach 5x2 m.

Kadra meczowa będzie mogła liczyć maksymalnie 14 zawodników. Na boisku jednocześnie występować będzie 6 piłkarzy - 5 zawodników plus bramkarz. W trakcie spotkania obowiązywać będą zmiany lotne, co pozwoli na płynną rotację zawodników i utrzymanie wysokiego tempa gry przez całe spotkanie.

Czas trwania meczu - 2x30 lub 2x35 minut (ostateczny wariant zostanie określony w regulaminie rozgrywek).

Więcej informacji Podkarpacki ZPN w Rzeszowie

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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