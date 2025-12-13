Miesięcznik
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119

Po raz drugi w tym sezonie, w koszykarskich derbach Stalowej Woli w kategorii młodzików, Stal Stalowa Wola pokonała Kuźnię Koszykówki. Po raz drugi podopieczni trenera Jacka Wojtanowicza przekroczyli barierę 100 zdobytych punktów. Także w tym drugim meczu derbowym najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny zdobył Krzysztof Zając. Stal wygrała ósmy mecz z rzędu.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spotkanie rozgrywane w hali SLO przy ul. Wojska Polskiego było podobne do pierwszego starcia obydwu drużyn, kiedy gospodarzem była Stal. Zespół trenera Wojtanowicza rozkręcał się z minuty na minutę, a po długiej przerwie panował niepodzielnie i jedyna niwiadomą było tylko to, jak dużą różnicą wygra ten mecz. Skończyło sie na 89 „oczkach”. Pierwszy mecz Stal wygrała 158:26.

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - STAL STALOWA WOLA 40:119 (12:20, 11:23, 4:35, 13:31)
KK: Nawracaj 18, Cagara 8, Kołodziej 7, Sieńko 2, Kudłacik 2, Sibiga 2, Bródka 1, Czwal, Socha, Serafin, Michno, Dziechciarz, Karwas.
STAL: K.Zając 34, T.Skuciński 30, Małek 22, M.Wojtanowicz 17, M.Malecki 14, Sokal 2, Skowronek, P.Wojtanowicz, Folta, M.Zakrzewski, Chojnacki, Czerwonka, Janowski, Litowczuk.

