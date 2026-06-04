Podkarpacka Liga Mamusiek wśród najlepszych projektów w Polsce

To prestiżowe wyróżnienie dla projektu organizowanego przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, który od kilku lat skutecznie aktywizuje kobiety poprzez futbol.

Podkarpacka Liga Mamusiek znalazła się początkowo wśród 5 nominowanych inicjatyw. W tym gronie były również inicjatywy takie jak:

– Dziewczyny do piłki (organizator Wielkopolski Związek Piłki Nożnej)

– Dziewczyny Grają Fair (Ich Własna Liga)

– Pierwsze klubowe mecze kobiecego ampfutbolu w Europie (Amp Futbol Polska

– 8311 kibiców na meczu Lech Poznań UAM – GKS Katowice (Lech Poznań UAM)

Ostatecznie Podkarpacka Liga Mamusiek znalazła się w wąskim gronie trzech wyróżnionych inicjatyw. Pierwsze miejsce przyznano rekordowej frekwencji na meczu piłkarek Lecha Poznań z GKS Katowice.

Przypomnijmy, że w Podkarpackiej Lidze Mamusiek w sezonie 2025/2026 wystąpiło 13 drużyn, z czego 4 z powiatu stalowowolskiego: Czarni Lipa Lejdis, GAP Queens Pysznica, San Kłyżów, Stal Stalowa Wola i 3 z powiatu niżańskiego: WKS Kurzyna, Orlik Rudnik, Rotunda Krzeszów.