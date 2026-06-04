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Fot. Mamuśki-Lejdis Czarni Lipa / facebook
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Stalowa Wola Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Pysznica Krzeszów 4 czerwca 2026

Podkarpacka Liga Mamusiek wśród najlepszych projektów w Polsce

Siedem kobiecych drużyn z gmin powiatów niżańskiego i stalowowolskiego współtworzą wyjątkowy projekt, który właśnie został dostrzeżony na ogólnopolskiej scenie. Podkarpacka Liga Mamusiek znalazła się w gronie trzech najlepszych inicjatyw rozwijających piłkę nożną kobiet podczas I Gali Orlen Ekstraligi Kobiet.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To prestiżowe wyróżnienie dla projektu organizowanego przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, który od kilku lat skutecznie aktywizuje kobiety poprzez futbol.
Podkarpacka Liga Mamusiek znalazła się początkowo wśród 5 nominowanych inicjatyw. W tym gronie były również inicjatywy takie jak:
– Dziewczyny do piłki (organizator Wielkopolski Związek Piłki Nożnej)
– Dziewczyny Grają Fair (Ich Własna Liga)
– Pierwsze klubowe mecze kobiecego ampfutbolu w Europie (Amp Futbol Polska
– 8311 kibiców na meczu Lech Poznań UAM – GKS Katowice (Lech Poznań UAM)

Ostatecznie Podkarpacka Liga Mamusiek znalazła się w wąskim gronie trzech wyróżnionych inicjatyw. Pierwsze miejsce przyznano rekordowej frekwencji na meczu piłkarek Lecha Poznań z GKS Katowice.

Przypomnijmy, że w Podkarpackiej Lidze Mamusiek w sezonie 2025/2026 wystąpiło 13 drużyn, z czego 4 z powiatu stalowowolskiego: Czarni Lipa Lejdis, GAP Queens Pysznica, San Kłyżów, Stal Stalowa Wola i 3 z powiatu niżańskiego: WKS Kurzyna, Orlik Rudnik, Rotunda Krzeszów.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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