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17 sierpnia 2026

Podkarpacie uczci pamięć ofiar tragicznego wypadku

Podkarpacie pogrążyło się w żałobie po tragicznym wypadku polskiego autokaru, do którego doszło 16 sierpnia na Węgrzech. Podróżujący pielgrzymi wracali z Medziugorie. W katastrofie zginęło 12 osób, a kolejni poszkodowani przebywają w węgierskich szpitalach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W poniedziałek, 17 sierpnia, o godz. 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbędzie się minuta ciszy ku czci ofiar tragedii. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała również do samorządów i organizatorów wydarzeń w regionie o uczczenie pamięci zmarłych oraz zachowanie stonowanego charakteru organizowanych uroczystości.

Od 17 do 19 sierpnia flagi państwowe na budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w jego delegaturach zostaną opuszczone do połowy masztu. To symboliczny gest solidarności z rodzinami i bliskimi ofiar oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tragedią.

W tej trudnej chwili Podkarpacie jednoczy się w bólu i pamięci o tych, którzy nie wrócili do swoich domów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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