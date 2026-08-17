Podkarpacie uczci pamięć ofiar tragicznego wypadku

W poniedziałek, 17 sierpnia, o godz. 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbędzie się minuta ciszy ku czci ofiar tragedii. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała również do samorządów i organizatorów wydarzeń w regionie o uczczenie pamięci zmarłych oraz zachowanie stonowanego charakteru organizowanych uroczystości.

Od 17 do 19 sierpnia flagi państwowe na budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w jego delegaturach zostaną opuszczone do połowy masztu. To symboliczny gest solidarności z rodzinami i bliskimi ofiar oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tragedią.

W tej trudnej chwili Podkarpacie jednoczy się w bólu i pamięci o tych, którzy nie wrócili do swoich domów.