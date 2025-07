Podkarpacie stawia na piłkarzy spoza Unii Europejskiej

Stal Gorzyce miała do tej pory dwóch piłkarzy spoza UE, Brazylijczykow: Gustavo Machado i Lohana de Carvalho. W nowym sezonie może mieć trzech Canarinhos (Fot. Mariusz Biel/www.sztafeta)

Choć początek sezonu zbliża się dużymi krokami, emocje już teraz wzbudzają zmiany w przepisach, szczególnie te dotyczące limitów dla zawodników spoza Unii Europejskiej.

Najwięcej kontrowersji wywołuje zapis, zgodnie z którym w jednym momencie na boisku będzie mogło przebywać trzech piłkarzy spoza UE. Dla wielu obserwatorów i lokalnych działaczy piłkarskich to krok w złą stronę.

– To bezsens, żeby tworzyć taki regulamin pod konkretny klub czy kluby, które ściągają zawodników z zagranicy wyłącznie po to, żeby ich za chwilę sprzedać. Czy takie zespoły powinny być wspierane pieniędzmi pochodzącymi z samorządów? To paranoja, na którą nikt nie zwraca uwagi – mówi członek zarządu jednego z klubów podokręgu Stalowa Wola, który zastrzegł sobie anonimowość. Jego opinia nie jest odosobniona.

Komu służyć ma ten przepis?

Wielu działaczy z mniejszych klubów obawia się, że po pierwsze nowe przepisy faworyzują bogatsze kluby, które mogą pozwolić sobie na sprowadzanie zagranicznych piłkarzy, po drugie zabierają miejsce w drużynie wychowankom, miejscowym piłkarzom czy też z regionu, i za chwilę może być tego taki efekt, że ciężko będzie prezesom „dopinać” kadry na kolejne sezony.

A przecież jeszcze niedawno, bo wiosną tego roku, pojawiły się głosy, że od nowego sezonu Podkarpacki ZPN zamierza „ciąć” etaty dla obcokrajowców i że zamiast dwóch na boisku, będzie mógł przebywać tylko jeden zawodnik z kraju nienależącego do Unii Europejskiej.

Szkolić?? Po co?

Na starych zasadach pozostają w rozgrywkach piłkarskich w Polsce, Ukraińcy. Przypomnijmy, że końcem lutego 2022 roku Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w uchwałach Zarządu PZPN, dotyczące uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich w Polsce Ukraińców. Od tamtego czasu zawodnik posiadający obywatelstwo ukraińskie jest traktowany na takich samych zasadach jak Polak. Innymi słowy; jak piłkarz z obszaru Unii Europejskiej.

Także ten przepis nie wszystkim się podoba. Coraz częściej i coraz głośniej mówią o tym prezesi tych klubów, które stawiają na szkolenie dzieci i młodzieży, i wyznają zasadę, że w pierwszej kolejności w składach seniorskich powinni być uwzględniani wychowankowie.

Tymczasem jednym z zapisów w nowym regulaminie jest wymóg posiadania dwóch co najmniej drużyn młodzieżowych przez kluby „okręgówki”...

A może zmiany… lotne?

Są także inne, dość istotne zmiany w regulaminie rozgrywkowym, zatwierdzonym przez zarząd Podkarpackiego ZPN na sezon 2025/26.

Nowy regulamin dopuszcza przeprowadzenie nawet 8 zmian w jednym meczu, co może znacząco wpłynąć na taktykę drużyn i szersze rotowanie składem. Innowacją jest również elastyczność godzin rozgrywania spotkań.

Spotkania klasy B będzie można rozgrywać już od godz. 14 w soboty, a spotkania ligi okręgowej i IV ligi także w piątki od godz. 18 - bez konieczności uzyskania zgody drużyny przeciwnej.