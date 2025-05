Podkarpacie liczy na aktywne kobiety

Kadencja Podkarpackiej Rady Kobiet trwa 3 lata, tworzy ją 21 kobiet. Rada ma charakter doradczo-konsultacyjny i inicjatywny. Do jej zadań należy m.in: diagnoza sytuacji kobiet w województwie, analiza polityk w regionie względem kobiet, wsparcie kampanii prozdrowotnych, prowadzenie inicjatyw wspierających wejście lub powrót kobiet na rynek pracy, moinitorowanie działań w zakresie realizowania polityki rodzinnej, społecznej i senioralnej.

Kandydatki do Rady mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego do Podkarpackiej Rady Kobiet".

Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 maja 2025 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego). Szczegółowe informacje na stronie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego lub pod nr tel.: 17 747 63 14, e – mail kz@podkarpackie.pl.