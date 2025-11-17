Podinsp. Jerzy Ruszczycki nowym zastępcą komendanta stalowowolskiej policji

Uroczystość odbyła się w świetlicy jednostki, z udziałem kadry kierowniczej, policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych. Zgodnie z policyjnym ceremoniałem odczytano rozkaz nadinsp. Andrzeja Patrzałka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, powierzający podinsp. Ruszczyckiemu pełnienie nowych obowiązków.

Nowy zastępca będzie nadzorował pion prewencji. Dotychczas podinsp. Jerzy Ruszczycki pełnił służbę jako dyżurny w Zintegrowanym Stanowisku Kierowania Sztabu Policji KWP w Rzeszowie.

Komendant mł. insp. Mariusz Stasiak w swoim wystąpieniu pogratulował nowemu zastępcy i podkreślił gotowość do dalszej, merytorycznej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu stalowowolskiego.

Podinsp. Ruszczycki wstąpił do służby w 1995 roku. W swojej karierze związany był m.in. z Oddziałem Prewencji Policji w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, a także komendami powiatowymi w Mielcu i Lesku. Od 2005 roku służył w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – kolejno jako specjalista, ekspert Wydziału Prewencji, Wydziału Konwojowego i Wydziału Kontroli. Od 2017 roku pełnił obowiązki zastępcy dyżurnego, a następnie dyżurnego Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Sztabu Policji.