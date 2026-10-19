Podejmij wyzwanie. Odkrywaj. Wkręć się w Zielone Punkty!

Stalowa Wola zyska nową propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt „Wkręć się w Zielone Punkty!”, realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego, ma zachęcić mieszkańców do poznawania miejskich terenów zielonych w nieco inny sposób. Poprzez orientację w terenie, rekreację i poszukiwanie wyznaczonych punktów.Inicjatywa obejmuje trzy lokalizacje: Nadsańskie Błonia, Park Zimnej Wody oraz teren stadionu lekkoatletycznego przy ul. Staszica. Przygotowana mapa pomoże uczestnikom odnaleźć rozmieszczone w terenie punkty kontrolne. Łącznie wyznaczono 25 słupków wyposażonych w perforatory, dzięki którym będzie można potwierdzić dotarcie do poszczególnych miejsc. Projekt uzupełnią dwie tablice informacyjne, przybliżające jego założenia i zasady korzystania z tras.

Sportowe wyzwanie i rekreacja dla każdego

Organizatorzy przygotowali program, który pozwoli wybrać aktywność dopasowaną do własnych możliwości i zainteresowań. O godz. 11.00 wystartuje trasa sportowa „Łowcy punktów”. Uczestnicy będą mieli maksymalnie 90 minut na odnalezienie punktów kontrolnych. To propozycja dla osób, które lubią rywalizację, ruch i sprawdzanie swoich umiejętności orientacji w terenie.Na najlepszych zawodników i zawodniczki czekają statuetki oraz tytuły: „Najlepiej Zorientowana” i „Najlepiej Zorientowany” za pierwsze miejsce, „Świetnie Zorientowana” i „Świetnie Zorientowany” za drugie oraz „Dobrze Zorientowana” i „Dobrze Zorientowany” za trzecie miejsce. Dekorację zaplanowano na godz. 13.00.Nieco później, około godz. 13.15 będzie można wziąć udział w treningu i rekreacyjnym biegu z zawodnikiem aktywnie uprawiającym bieg na orientację. W godzinach 13.15–15.00 dostępne będą również trasy „Tropiciele”. Zostały przygotowane z myślą o osobach, które wolą spokojniejsze tempo. Mogą stać się pomysłem na rodzinny spacer, wspólną wyprawę z przyjaciółmi albo aktywny odpoczynek w otoczeniu zieleni.

Zielone przestrzenie w nowej odsłonie

„Wkręć się w Zielone Punkty!” to inicjatywa skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin z dziećmi i seniorów. Nie trzeba mieć doświadczenia w orientacji sportowej ani specjalistycznego sprzętu. Wystarczą mapa, odrobina ciekawości i chęć odkrywania miasta z nieco innej perspektywy.Projekt pokazuje, że aktywność na świeżym powietrzu może łączyć ruch, zabawę i poznawanie lokalnej przyrody. To także propozycja na wspólne spędzanie czasu i odkrywanie miejsc, które sprzyjają rekreacji w otoczeniu zieleni.Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Stalowej Woli do udziału w inauguracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/55OY7VAKS

• Program:

godz. 9.30 - 10.30 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja Uczestników trasy sportowej „Łowcy punktów”

godz. 10.40 – odprawa Uczestników i wydanie map

godz. 11.00 – start trasy sportowej „Łowcy punktów” ze startu masowego (limit czasu: 90 minut)

godz. 12.30 – koniec limitu czasu dla trasy sportowej

godz. 13.00 – oficjalne otwarcie Zielonych Punktów i dekoracja najszybszych zawodników trasy „Łowcy punktów”

godz. 13.15 – możliwość przebiegnięcia trasy w tempie rekreacyjnym z zawodnikiem czynnie biegającym na orientację

godz. 13.15 - 15.00 – możliwość wyjścia na wybraną trasę „Tropiciele” dla wszystkich chętnych osób

• Miejsce: stadion lekkoatletyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 2

• Udział: bezpłatny

• Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/55OY7VAKS

• Organizator: Stalowowolski Klub Biegacza

Podejmij wyzwanie. Odkrywaj. Wkręć się w Zielone Punkty!

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Stalowa Wola w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego.