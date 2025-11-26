Podczas OTK Kadetek i Kadetów w Stalowej Woli karty rozdawali goście

Do rywalizacji przystąpiło 16 dziewcząt i 32 chłopców. W finale gry pojedynczej dziewcząt Nina Banasiak - rozstawiona z numerem 2 - pokonała turniejowa „jedynkę”, Amelię Nowak (KS Wytwórnia Sportu Rzeszów) 2:6, 6:2, 6:4. Zuzanna Prytek z MKT Stalowa Wola odpadła w I rundzie, przegrywając z Lilianą Kołtun z Returnu Radom 4:6, 3:6, a Hanna Krzysztoń przegrała w II rundzie (w I rundzie miała wolny los) ze zwyciężczynią turnieju, Niną Banasiak 1:6, 2:6.

W finale gry pojedynczej chłopców spotkali się zawodnicy Górnika Bytom. Igor Minkner pokonał Roberta Cordę 6:1, 1:1 - ret. Nasz jedynek w tym turnieju, Bruno Takmadżan przegrał w I rundzie z Szymonem Mosińskim z Nowej Iwicznej, reprezentującym Fundację Europejskie Centrum Tenisa 1:6, 2:6.

W deblu dziewcząt w finale Nina Banasiak i Amelia Nowak pokonały Lilianę Kołtun i Maje Muszał (KT Drajw Grodzisk Maz.) 6:3, 6:4. W półfinale zwyciężczynie wyeliminowały stalowowolska parę, Hana Krzysztoń/Zuzann Prytek, wygrywając 6:1, 6:3.

W grze podwójnej chłopców Jan Caruk (Break Warszawa) i Mateusz Doliński (Klub Miedzeszyn Warszawa) pokonali Roberta Cordę i Aleksandra Preisnera (Czarni Rzeszów) 6:2, 7:5.