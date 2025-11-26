Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
Najlepsze zawodniczki turnieju, od prawej: Nina Banasiak, Amelia Nowak, Maja Muszał, Liliana Kołtun (fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli/facebook)
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 listopada 2025

Podczas OTK Kadetek i Kadetów w Stalowej Woli karty rozdawali goście

W miniony weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli odbywał się kolejny Ogólnopolski Turniej Kadetek i Kadetów do lat 16. Zdominowali go zawodnicy i zawodniczki spoza Podkarpacia. W grze pojedynczej dziewcząt zwyciężyła Nina Banasiak z BKT Advantage Bielsko Biała, a w grze pojedynczej chłopców triumfował Igor Minkner z Górnika Bytom.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Do rywalizacji przystąpiło 16 dziewcząt i 32 chłopców. W finale gry pojedynczej dziewcząt Nina Banasiak - rozstawiona z numerem 2 - pokonała turniejowa „jedynkę”, Amelię Nowak (KS Wytwórnia Sportu Rzeszów) 2:6, 6:2, 6:4. Zuzanna Prytek z MKT Stalowa Wola odpadła w I rundzie, przegrywając z Lilianą Kołtun z Returnu Radom 4:6, 3:6, a Hanna Krzysztoń przegrała w II rundzie (w I rundzie miała wolny los) ze zwyciężczynią turnieju, Niną Banasiak 1:6, 2:6.
W finale gry pojedynczej chłopców spotkali się zawodnicy Górnika Bytom. Igor Minkner pokonał Roberta Cordę 6:1, 1:1 - ret. Nasz jedynek w tym turnieju, Bruno Takmadżan przegrał w I rundzie z Szymonem Mosińskim z Nowej Iwicznej, reprezentującym Fundację Europejskie Centrum Tenisa 1:6, 2:6.
W deblu dziewcząt w finale Nina Banasiak i Amelia Nowak pokonały Lilianę Kołtun i Maje Muszał (KT Drajw Grodzisk Maz.) 6:3, 6:4. W półfinale zwyciężczynie wyeliminowały stalowowolska parę, Hana Krzysztoń/Zuzann Prytek, wygrywając 6:1, 6:3.
W grze podwójnej chłopców Jan Caruk (Break Warszawa) i Mateusz Doliński (Klub Miedzeszyn Warszawa) pokonali Roberta Cordę i Aleksandra Preisnera (Czarni Rzeszów) 6:2, 7:5.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty
Stalowa Wola
Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty
Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team
Stalowa Wola
Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Stalowa Wola
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!
Stalowa Wola
Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Stalowa Wola
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Zwycięska inauguracja Sympatycznych Nisko
Stalowa Wola
Zwycięska inauguracja Sympatycznych Nisko
Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie
Stalowa Wola
Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu