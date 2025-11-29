Podbeskidzie - Stal w Bielsku-Białej i w… Restauracji „Stal”!

Podbeskidzie zajmuje w tabeli ligowej 12. miejsce. W 18 meczach zgromadziło 22 pkt. U siebie zespół z Bielska-Białej wygrał 4 mecze, 2 zremisował i 3 przegrał. Komplet punktów zainkasowali na jego stadionie piłkarze Sandecji, Warty i Rekordu, a więc lokalnego rywala. W każdym z tych spotkań rywale Podbeskidzia trzykrotnie umieszczali piłkę w jego bramce. Stal, przypomnijmy, na wyjazdach odniosła dwa zwycięstwa. W Nowym Targu 3:2 i Jastrzębiu-Zdroju 5:1.

W pierwszym meczu Stal pokonała Podbeskidzie 5:2 (Kendzia, Oko, Hebel, Zaucha, Lelek - Górski, Klisiewicz).

W niedzielę w Restauracji „Stal” będzie można nie tylko zobaczyć, jak radzi sobie nasza drużyna w ostatnim tegorocznym meczu o ligowe punkty, ale także uczestniczyć w premierze nowego produktu klubowego. Co to będzie? Tego organizatorzy pilnie strzegą, ale zapewniają, że:

– Będzie sztos!

Restauracja „Stal” również przygotowała się na tę wyjątkową okazję, serwując specjalne menu stworzone z myślą o prawdziwych kibicach.

Wstęp wolny! Brak rezerwacji stolików. Kto pierwszy, ten lepszy, więc warto być wcześniej.

Niedziela, 30 listopada, godzina 18.30