Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Drugą bramkę dla Stali w zwycięskim meczu z Podbeskidziem w Stalowej Woli zdobył Damian Oko
0.0 / 5
Stalowa Wola 29 listopada 2025

Podbeskidzie - Stal w Bielsku-Białej i w… Restauracji „Stal”!

W niedzielę, 30 listopada odbędą się ostatnie w tym roku mecze w Betclic 2 lidze. „Stalówka” pożegna się z rozgrywkami w Bielsku-Białej spotkaniem z Podbeskidziem. Początek meczu o godz 19.30. Dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę meczu, zarząd Stali PSA wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Stali Stalowa Wola przygotowali i zapraszają w niedzielę na piłkarska ucztę do Restauracji „Stal”.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podbeskidzie zajmuje w tabeli ligowej 12. miejsce. W 18 meczach zgromadziło 22 pkt. U siebie zespół z Bielska-Białej wygrał 4 mecze, 2 zremisował i 3 przegrał. Komplet punktów zainkasowali na jego stadionie piłkarze Sandecji, Warty i Rekordu, a więc lokalnego rywala. W każdym z tych spotkań rywale Podbeskidzia trzykrotnie umieszczali piłkę w jego bramce. Stal, przypomnijmy, na wyjazdach odniosła dwa zwycięstwa. W Nowym Targu 3:2 i Jastrzębiu-Zdroju 5:1.
W pierwszym meczu Stal pokonała Podbeskidzie 5:2 (Kendzia, Oko, Hebel, Zaucha, Lelek - Górski, Klisiewicz).
W niedzielę w Restauracji „Stal” będzie można nie tylko zobaczyć, jak radzi sobie nasza drużyna w ostatnim tegorocznym meczu o ligowe punkty, ale także uczestniczyć w premierze nowego produktu klubowego. Co to będzie? Tego organizatorzy pilnie strzegą, ale zapewniają, że:
– Będzie sztos!
Restauracja „Stal” również przygotowała się na tę wyjątkową okazję, serwując specjalne menu stworzone z myślą o prawdziwych kibicach.
Wstęp wolny! Brak rezerwacji stolików. Kto pierwszy, ten lepszy, więc warto być wcześniej.
Niedziela, 30 listopada, godzina 18.30

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal przed trudnym wyzwaniem. W sobotę podejmie wicelidera z Bytomia
Stalowa Wola
Stal przed trudnym wyzwaniem. W sobotę podejmie wicelidera z Bytomia
Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty
Stalowa Wola
Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty
Podczas OTK Kadetek i Kadetów w Stalowej Woli karty rozdawali goście
Stalowa Wola
Podczas OTK Kadetek i Kadetów w Stalowej Woli karty rozdawali goście
Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team
Stalowa Wola
Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Stalowa Wola
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!
Stalowa Wola
Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Stalowa Wola
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu