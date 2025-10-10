Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy

O problemach z funkcjonowaniem Poczty Polskiej na terenie między innymi Pysznicy i Stalowej Woli pisaliśmy w artykule: Mieszkańcy Pysznicy domagają się kontroli Poczty Polskiej.

Absencja chorobowa i dwa wakaty

Biuro Prasowe Poczty Polskiej wyjaśnia: "W ostatnich tygodniach wystąpiły trudności w doręczaniu przesyłek nierejestrowanych na terenie doręczeń placówki pocztowej Stalowa Wola 1. Przyczyną była znacznie wyższa niż standardowa absencja chorobowo-urlopowa oraz dwa wakaty na stanowisku listonosza".

To pierwsze oficjalne potwierdzenie trudności, o których informowali nas mieszkańcy. W artykule z 23 września cytowaliśmy ich relacje: "Listy datowane dwa tygodnie wcześniej dopiero teraz trafiają do skrzynki. Jak mamy pilnować terminów, skoro poczta działa z takim poślizgiem?"

Mieszkańcy zgłaszali konsekwencje opóźnień: odsetki za rachunki otrzymane po terminie płatności, konieczność osobistego odbioru przesyłek na poczcie, utratę ważnych dokumentów.

Działania naprawcze i pytanie o przyszłość

Poczta Polska przedstawiła podjęte działania: "Do wsparcia służby doręczeń na tym obszarze skierowaliśmy listonoszy z placówek Tarnobrzeg 1 i Gorzyce. Uruchomiliśmy specjalne doręczenia w soboty oraz w godzinach nadliczbowych".

Na pytanie o planowane zmiany organizacyjne lub kadrowe mające zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, spółka odniosła się ogólnie, wskazując na już podjęte działania naprawcze.

W odpowiedzi spółka zamieściła również przeprosiny: "Za wszystkie niedogodności przepraszamy naszych Klientów".

Według stanu na dzień udzielenia odpowiedzi: "Obecnie w placówce Stalowa Wola 1 nie ma już zalegających przesyłek, a korespondencja na obszarze gminy Pysznica i Stalowej Woli jest doręczana na bieżąco".

Informacje o skargach i zatrudnieniu

Zapytaliśmy o liczbę skarg z terenu Stalowej Woli i gminy Pysznica oraz o procent przesyłek doręczanych w ustawowym terminie 14 dni. Poczta Polska odpowiedziała: "Nie udziela informacji o liczbie skarg, ponieważ informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa".

Na pytanie o liczbę listonoszy obsługujących region oraz optymalną obsadę według wewnętrznych standardów spółki, otrzymaliśmy odpowiedź: "Nie podajemy szczegółowych danych dotyczących zatrudnienia w poszczególnych regionach i placówkach. To wewnętrzne informacje organizacyjne".

Przesyłki nierejestrowane – definicja

Poczta Polska precyzuje w odpowiedzi, że trudności dotyczyły "przesyłek nierejestrowanych". Są to zwykłe listy, rachunki i pisma urzędowe doręczane bez potwierdzenia odbioru – w odróżnieniu od przesyłek rejestrowanych (poleconych, priorytetowych), które wymagają podpisu adresata.

Procedury pozostawiania awizo

W artykule z 23 września przytaczaliśmy relację mieszkanki: "Siedziałam w domu całe przedpołudnie, nikt nie dzwonił, a w skrzynce znalazłam awizo".

Poczta wyjaśnia procedurę: "Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 1 Regulaminu świadczenia usług powszechnych, gdy listonosz nie zastanie adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki rejestrowanej, pozostawia w skrzynce oddawczej (...) zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki".

Spółka dodaje: "Warto zaznaczyć, że na terenie miast dzieje się to o wiele częściej niż na obszarach wiejskich".

Na pytanie o weryfikację prawidłowego stosowania procedur przez listonoszy nie otrzymaliśmy bezpośredniej odpowiedzi.

Kontrole wewnętrzne

Zapytaliśmy, kto w strukturze Poczty Polskiej odpowiada za nadzór nad jakością doręczeń w województwie podkarpackim oraz jak często przeprowadzane są kontrole w placówkach.

Odpowiedź: "Informacje na temat realizacji działań kontrolnych wewnątrz Poczty Polskiej nie podlegają udostępnieniu".

Spółka wskazuje, że "zgodnie z art 43. Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, Poczta Polska ma obowiązek corocznego przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej. To Prezes UKE publikuje raport o stanie rynku pocztowego za dany rok, w którym wyszczególnione są różne dane, w tym w zakresie jakości świadczonych usług".

Reklamacje i odszkodowania

Poczta Polska przedstawiła tryb reklamacyjny: "Każda sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie, z zachowaniem terminów określonych w przepisach ogólnych, tj. do 30 dni w przypadku usług w obrocie krajowym i do 3 miesięcy dla usług w obrocie zagranicznym, licząc od dnia wpływu reklamacji do operatora".

"W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Poczta wypłaca zgodne z przepisami odszkodowanie" – czytamy w odpowiedzi.

Według prawa pocztowego operator ma obowiązek doręczyć przesyłkę w ciągu 14 dni od nadania. Po przekroczeniu tego terminu usługa uznawana jest za niewykonaną, co daje podstawę do złożenia reklamacji.

Deklaracja współpracy z samorządami

Na pytanie o planowane spotkania z przedstawicielami samorządów Stalowej Woli i gminy Pysznica, Poczta Polska odpowiedziała: "Zawsze jesteśmy otwarci na spotkania z władzami samorządowymi".

Kontekst ogólnopolski

Problemy w regionie stalowowolskim wpisują się w szerszy kontekst. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie standardów pocztowych dwukrotnie: w maju 2024 roku po raz pierwszy wystąpił do prezesa Poczty Polskiej w związku z masowymi skargami obywateli. W kwietniu 2025 roku RPO ponownie wystąpił, tym razem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określając sytuację jako problem systemowy.

Zgodnie z prawem pocztowym, w przypadku stałych naruszeń standardów obsługi, Urząd Komunikacji Elektronicznej może nakładać kary finansowe na operatora pocztowego.

Monitoring sytuacji

Poczta Polska wyjaśniła przyczyny trudności w doręczaniu i poinformowała o podjętych działaniach naprawczych. Deklaruje, że zaległości zostały zlikwidowane, a korespondencja jest doręczana na bieżąco.

Redakcja będzie monitorować sytuację na podstawie sygnałów od czytelników.

Zgłaszaj problemy

Jeśli doświadczasz trudności z doręczaniem przesyłek w Stalowej Woli, Pysznicy lub regionie, poinformuj nas: redakcja@sztafeta.pl

Sygnały od czytelników pomogą monitorować jakość usług pocztowych w regionie.