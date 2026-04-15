„Pocięte i posklejane”. Rodzinne warsztaty w Stalowej Woli

Podczas warsztatów, które odbędą się 19 kwietnia o godz. 15 w Stalowej Woli, uczestnicy poznają technikę kolażu - będą wycinać, łączyć i nadawać nowe znaczenie różnorodnym materiałom. Z tkanin powstaną m.in. ptasie portrety na płóciennych torbach, a także autorskie kompozycje inspirowane naturą.

Zajęcia skierowane są do całych rodzin i mają charakter otwarty, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Bilety w cenie 25 zł od osoby dostępne są w kasie MDK oraz online.

Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Jednocześnie przypominają, że dzieci i młodzież do 16. roku życia powinny uczestniczyć w warsztatach pod opieką dorosłych. W przypadku osób o szczególnych potrzebach zalecany jest wcześniejszy kontakt z placówką.

Podczas wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania.