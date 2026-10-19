Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 października 2026

„Pociągiem w przeszłość”. Biblioteka w Stalowej Woli ogłasza konkurs plastyczny

Uczniowie szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego mogą wziąć udział w XXXI edycji konkursu na ekslibris okolicznościowy. Tegoroczne hasło brzmi „Pociągiem w przeszłość”, a na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza młodych miłośników rysunku, historii i kolejnictwa do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie ekslibrisu inspirowanego historią kolei i zabytkami techniki.

Tegoroczna odsłona konkursu nawiązuje do dwóch jubileuszy: 100-lecia powołania Polskich Kolei Państwowych oraz 200. rocznicy narodzin kolei na świecie. To okazja, by za pomocą czarno-białej grafiki przedstawić kolejowe motywy i nawiązać do historii transportu szynowego.

Dwie kategorie wiekowe

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I: uczniowie klas IV–VI,

  • Kategoria II: uczniowie klas VII–VIII.

Każdy uczestnik powinien przygotować własny projekt ekslibrisu w formacie A4. Praca ma mieć oryginalną, zamkniętą kompozycję i nawiązywać do historii kolei lub zabytków techniki.

Liczy się ręczne wykonanie i pomysł

Organizatorzy określili również zasady dotyczące techniki wykonania prac. Ekslibris musi być wykonany ręcznie, w technice czarno-białej. Można wykorzystać m.in. tusz, czarne cienkopisy i pisaki. Prace wykonane ołówkiem lub kredką nie będą oceniane.

Na projekcie muszą znaleźć się napisy „Ekslibris” lub „Ex Libris” oraz „Pociągiem w przeszłość”.

Prace do 14 listopada

Gotowe, podpisane prace należy dostarczyć do 14 listopada do Czytelni Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz klasę. Konieczne jest również dołączenie oświadczenia dotyczącego RODO.

Na autorów najciekawszych projektów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu: Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Powiat Stalowowolski.

Regulamin dostępny między innymi na stronie www.stalowowolski.pl.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!
Stalowa Wola
Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!
Napisał thriller ze stalowowolskimi akcentami
Stalowa Wola
Napisał thriller ze stalowowolskimi akcentami
22 pary ze Stalowej Woli świętowały 50-lecie małżeństwa
Stalowa Wola
22 pary ze Stalowej Woli świętowały 50-lecie małżeństwa
Młodzi poeci mogą zgłosić swoje wiersze
Stalowa Wola
Młodzi poeci mogą zgłosić swoje wiersze
Złote Gody w Nisku. Sześć par świętowało 50-lecie małżeństwa
Nisko
Złote Gody w Nisku. Sześć par świętowało 50-lecie małżeństwa
Jechał mimo dożywotniego zakazu
Stalowa Wola
Jechał mimo dożywotniego zakazu
Stal odpaliła w drugiej kwarcie i Wisła popłynęła…
Stalowa Wola
Stal odpaliła w drugiej kwarcie i Wisła popłynęła…
Hebel wyrównał, Radecki dopełnił dzieła
Stalowa Wola
Hebel wyrównał, Radecki dopełnił dzieła
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu