„Pociągiem w przeszłość”. Biblioteka w Stalowej Woli ogłasza konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza młodych miłośników rysunku, historii i kolejnictwa do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie ekslibrisu inspirowanego historią kolei i zabytkami techniki.

Tegoroczna odsłona konkursu nawiązuje do dwóch jubileuszy: 100-lecia powołania Polskich Kolei Państwowych oraz 200. rocznicy narodzin kolei na świecie. To okazja, by za pomocą czarno-białej grafiki przedstawić kolejowe motywy i nawiązać do historii transportu szynowego.

Dwie kategorie wiekowe

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

Kategoria I: uczniowie klas IV–VI,

Kategoria II: uczniowie klas VII–VIII.

Każdy uczestnik powinien przygotować własny projekt ekslibrisu w formacie A4. Praca ma mieć oryginalną, zamkniętą kompozycję i nawiązywać do historii kolei lub zabytków techniki.

Liczy się ręczne wykonanie i pomysł

Organizatorzy określili również zasady dotyczące techniki wykonania prac. Ekslibris musi być wykonany ręcznie, w technice czarno-białej. Można wykorzystać m.in. tusz, czarne cienkopisy i pisaki. Prace wykonane ołówkiem lub kredką nie będą oceniane.

Na projekcie muszą znaleźć się napisy „Ekslibris” lub „Ex Libris” oraz „Pociągiem w przeszłość”.

Prace do 14 listopada

Gotowe, podpisane prace należy dostarczyć do 14 listopada do Czytelni Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz klasę. Konieczne jest również dołączenie oświadczenia dotyczącego RODO.

Na autorów najciekawszych projektów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu: Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Powiat Stalowowolski.

Regulamin dostępny między innymi na stronie www.stalowowolski.pl.