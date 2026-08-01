Pobierasz wodę ze studni lub rzeki? Sprawdź, kiedy potrzebujesz pozwolenia

Z pozwolenia wodnoprawnego zwolnione są osoby korzystające z tzw. zwykłego korzystania z wód. Dotyczy to właścicieli gruntów, którzy pobierają wodę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, pod warunkiem że średnioroczny pobór nie przekracza 5 metrów sześciennych na dobę.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy ilość pobieranej wody jest większa lub służy ona prowadzeniu działalności gospodarczej. W takich przypadkach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest obowiązkowe.

Wody Polskie przypominają również, że prawo do zwykłego korzystania z wód nie oznacza możliwości budowy urządzeń wodnych bez wymaganych zgód. Pozwolenie będzie także konieczne w przypadku wykonania ujęcia wód podziemnych o głębokości przekraczającej 30 metrów.

Instytucja apeluje, aby przed rozpoczęciem inwestycji lub zwiększeniem poboru wody sprawdzić obowiązujące przepisy. Pozwoli to uniknąć problemów formalnych i prowadzić korzystanie z wód zgodnie z obowiązującym prawem.