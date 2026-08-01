Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Fot. zdjęcie ilustracyjne AI
0.0 / 5
1 sierpnia 2026

Pobierasz wodę ze studni lub rzeki? Sprawdź, kiedy potrzebujesz pozwolenia

Nie każdy wie, że pobieranie wody z własnej studni, rzeki czy stawu nie zawsze wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wszystko zależy od celu wykorzystania wody oraz jej ilości. Wody Polskie przypominają, w jakich sytuacjach można korzystać z wód bez formalności, a kiedy konieczne jest dopełnienie obowiązków.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Z pozwolenia wodnoprawnego zwolnione są osoby korzystające z tzw. zwykłego korzystania z wód. Dotyczy to właścicieli gruntów, którzy pobierają wodę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, pod warunkiem że średnioroczny pobór nie przekracza 5 metrów sześciennych na dobę.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy ilość pobieranej wody jest większa lub służy ona prowadzeniu działalności gospodarczej. W takich przypadkach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest obowiązkowe.

Wody Polskie przypominają również, że prawo do zwykłego korzystania z wód nie oznacza możliwości budowy urządzeń wodnych bez wymaganych zgód. Pozwolenie będzie także konieczne w przypadku wykonania ujęcia wód podziemnych o głębokości przekraczającej 30 metrów.

Instytucja apeluje, aby przed rozpoczęciem inwestycji lub zwiększeniem poboru wody sprawdzić obowiązujące przepisy. Pozwoli to uniknąć problemów formalnych i prowadzić korzystanie z wód zgodnie z obowiązującym prawem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Most na Sanie w Ulanowie dłużej zamknięty
Nisko
Most na Sanie w Ulanowie dłużej zamknięty
Prawo do grobu – komu przysługuje i co się na nie składa
Prawo do grobu – komu przysługuje i co się na nie składa
Nawłoć zwyczajna i kanadyjska – wartości lecznicze, podobieństwa i różnice
Nawłoć zwyczajna i kanadyjska – wartości lecznicze, podobieństwa i różnice
Ponad 76 tys. zł dla uczniów z powiatu niżańskiego. W planach wyjazdy w Bieszczady
Nisko
Ponad 76 tys. zł dla uczniów z powiatu niżańskiego. W planach wyjazdy w Bieszczady
Pijani nastolatkowie na rowerach
Nisko
Pijani nastolatkowie na rowerach
Woda w Podwolinie ponownie zdatna do kąpieli
Nisko
Woda w Podwolinie ponownie zdatna do kąpieli
Miasto na dobrej drodze
Stalowa Wola
Miasto na dobrej drodze
LZS Wola Rzeczycka świętuje 80-lecie
Radomyśl nad Sanem
LZS Wola Rzeczycka świętuje 80-lecie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu