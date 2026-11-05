Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!

Stal zaprzepaściła szanse na mistrzostwo i awans z pierwszego miejsca w ostatniej kolejce, w wyjazdowym spotkaniu z Resovią. W 34. minucie nasza drużyna objęła prowadzenie, piłkę w bramce gospodarzy umieścił Dawid Słowik. Resovia rzuciła się do ataku, ale Stal zagrała bardzo mądrze, odpierała jej ataki i gdyby w końcówce spotkania wykorzystała jedną z kontr, zamknęłaby to spotkanie. Nie podwyższyła jednak wyniku, a na domiar złego w doliczonym czasie gry nie wykorzystała rzutu karnego. Pechowym egzekutorem okazał się najlepszy strzelec zespołu Bartek Naprowski.

– Tak to w futbolu bywa. Nikt nie ma o to żadnych pretensji. Te miałem do sędziego, który wyraźnie - moim zdaniem - faworyzował drużynę gospodarzy. No i doigrałem się czerwonej kartki - powiedział Sztafecie, trener Stali Marek Kusiak.

W sobotę, 7 października Stal podejmie w ostatniej kolejce rundy jesiennej DAP. Liderowi z Dębicy wystarczy do awansu remis, Stal musi to spotkanie wygrać. Emocje więc murowane. Przyjdź na Hutniczą i wesprzyj zielono-czarnych w walce o awans do najlepszej ósemki Polski południowo-wschodniej.

13. kolejka, 7 listopada, godz. 11 (PCPN): Stal Stalowa Wola - DAP Dębica