Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
Fot. Daniel Tracz (www.stal1938.pl)
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 listopada 2026

Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia w 1 lidze wojewódzkiej juniorów U19. O prawo gry na wiosnę w lidze makroregionalnej walczy cztery drużyny. Wśród nich Stal Stalowa Wola. Jedenastka trenera Marka Kusiaka zajmuje drugie miejsce, ustępując o punkcik zespołowi DAP Dębica. Dwa punkty mniej od lidera, a jeden mniej do zielono-czarnych mają: Resovia i Igloopol. Do makroregionalnych rozgrywek, w których toczyć się będzie wiosna walka o Centralna Ligę Juniorów, awansuje mistrz i wicemistrz.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Stal zaprzepaściła szanse na mistrzostwo i awans z pierwszego miejsca w ostatniej kolejce, w wyjazdowym spotkaniu z Resovią. W 34. minucie nasza drużyna objęła prowadzenie, piłkę w bramce gospodarzy umieścił Dawid Słowik. Resovia rzuciła się do ataku, ale Stal zagrała bardzo mądrze, odpierała jej ataki i gdyby w końcówce spotkania wykorzystała jedną z kontr, zamknęłaby to spotkanie. Nie podwyższyła jednak wyniku, a na domiar złego w doliczonym czasie gry nie wykorzystała rzutu karnego. Pechowym egzekutorem okazał się najlepszy strzelec zespołu Bartek Naprowski.
– Tak to w futbolu bywa. Nikt nie ma o to żadnych pretensji. Te miałem do sędziego, który wyraźnie - moim zdaniem - faworyzował drużynę gospodarzy. No i doigrałem się czerwonej kartki - powiedział Sztafecie, trener Stali Marek Kusiak.

W sobotę, 7 października Stal podejmie w ostatniej kolejce rundy jesiennej DAP. Liderowi z Dębicy wystarczy do awansu remis, Stal musi to spotkanie wygrać. Emocje więc murowane. Przyjdź na Hutniczą i wesprzyj zielono-czarnych w walce o awans do najlepszej ósemki Polski południowo-wschodniej.

13. kolejka, 7 listopada, godz. 11 (PCPN): Stal Stalowa Wola - DAP Dębica

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Stalowa Wola
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie
Stalowa Wola
Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie
Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem
Pysznica
Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem
Rok więzienia za stalking
Stalowa Wola
Rok więzienia za stalking
Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada
Jarocin
Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada
Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa
Stalowa Wola
Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa
Rudnik nad Sanem zaprasza na obchody Święta Niepodległości
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem zaprasza na obchody Święta Niepodległości
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu