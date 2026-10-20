Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 października 2026

Po wiklinie czas na śpiew i gwarę. Przed nami kolejne warsztaty lasowiackie

Jak brzmią dawne pieśni Lasowiaków? Jak zrobić wycinankę, zbudować model tradycyjnej łodzi i poznać rolę ziół oraz pszczół w lokalnej kulturze? Stowarzyszenie Klaster Lasowiacki zaprasza na kolejne spotkania w ramach „Lasowiackiego Laboratorium Interdyscyplinarnego”. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dawne pieśni i lasowiacka gwara

Już 21 października o godz. 17.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie ze śpiewem tradycyjnym i gwarą lasowiacką. Poprowadzi je Zofia Dąbrowska – śpiewaczka ludowa, regionalistka i animatorka kultury tradycyjnej. Uczestnicy poznają dawne pieśni Lasowiaków, ich znaczenie, brzmienie i charakterystyczny sposób wykonania. Nie jest wymagane doświadczenie wokalne ani znajomość tradycyjnych utworów.

Kolejne spotkanie z Zofią Dąbrowską zaplanowano na 4 listopada o godz. 17.00 na Cmentarzu na Piaskach w Tarnobrzegu. Będzie poświęcone między innymi pieśniom zadusznym, żałobnym i obrzędowym.

Wycinanki, pychówka i świece z wosku

W programie znalazły się także warsztaty rękodzielnicze i spotkania przybliżające dawne rzemiosła oraz zwyczaje. 28 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach odbędą się rodzinne warsztaty wycinanki z Renatą Sendrowicz. Zajęcia zaplanowano od godz. 9.15 do 13.15. Formularz zapisów

Tego samego dnia, od godz. 10.00 do 13.00, w Dworku Resztówka w Kotowej Woli uczestnicy warsztatów szkutniczych z Jerzym Wiąckiem wspólnie zbudują model tradycyjnej „pychówki” i poznają dawne techniki pracy z drewnem. Formularz zapisów

W Dworku Resztówka odbędzie się również spotkanie „Od ula do stołu” z Pasieką Lasowiacką. 28 października od godz. 13.30 do 15.00 uczestnicy poznają tradycje pszczelarskie i wykonają świece z wosku pszczelego. Formularz zapisów

Zioła w kuchni i obrzędowości

3 listopada od godz. 15.30 do 18.30 w Dworku Resztówka odbędą się warsztaty „Zioła w obrzędowości i kuchni lasowiackiej”. Poprowadzi je Alicja Siciak-Śledzińska z Malowanej Chaty. Formularz zapisów

Za nami już pierwsze spotkanie w ramach cyklu. 19 października w Łętowni odbyły się warsztaty wikliniarskie „Od tradycji do designu”, podczas których uczestnicy wyplatali własne wiklinowe torebki. Zainteresowanie było tak duże, że lista uczestników zapełniła się w krótkim czasie.

Bezpłatny cykl dla różnych pokoleń

Spotkania są skierowane do różnych grup wiekowych, zależnie od tematyki warsztatów. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularze przypisane do poszczególnych zajęć.

Cykl będzie dokumentowany fotograficznie, filmowo i dźwiękowo, by zachować wiedzę lokalnych twórców i wspierać promocję dziedzictwa lasowiackiego. Projekt „Lasowiackie Interdyscyplinarne Laboratorium Kultury – nowoczesne formy dokumentowania, edukacji i promocji dziedzictwa lasowiackiego” realizuje Stowarzyszenie Klaster Lasowiacki. Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Mecenat kulturalny 2026”. Podczas realizacji warsztatów stowarzyszenie wspiera Skoda Stalowa Wola, użyczając samochodów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy
Stalowa Wola
IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy
Picie bliskiej osoby odbiera Ci spokój? Przyjdź na otwarte spotkanie Al-Anon w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Picie bliskiej osoby odbiera Ci spokój? Przyjdź na otwarte spotkanie Al-Anon w Stalowej Woli
Ewa i Jakub Podlodowscy opowiedzą o swoich wystawach
Stalowa Wola
Ewa i Jakub Podlodowscy opowiedzą o swoich wystawach
„Człowiek myślący” – wykład o człowieku i sztuce
Nisko
„Człowiek myślący” – wykład o człowieku i sztuce
Dwie rocznice, wspólna pamięć
Stalowa Wola
Dwie rocznice, wspólna pamięć
„Sąsiedzka krew” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Sąsiedzka krew” w Stalowej Woli
Skontrolowali 728 kierowców
Stalowa Wola
Skontrolowali 728 kierowców
Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!
Stalowa Wola
Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu