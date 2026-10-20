Po wiklinie czas na śpiew i gwarę. Przed nami kolejne warsztaty lasowiackie

Dawne pieśni i lasowiacka gwara

Już 21 października o godz. 17.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie ze śpiewem tradycyjnym i gwarą lasowiacką. Poprowadzi je Zofia Dąbrowska – śpiewaczka ludowa, regionalistka i animatorka kultury tradycyjnej. Uczestnicy poznają dawne pieśni Lasowiaków, ich znaczenie, brzmienie i charakterystyczny sposób wykonania. Nie jest wymagane doświadczenie wokalne ani znajomość tradycyjnych utworów.

Kolejne spotkanie z Zofią Dąbrowską zaplanowano na 4 listopada o godz. 17.00 na Cmentarzu na Piaskach w Tarnobrzegu. Będzie poświęcone między innymi pieśniom zadusznym, żałobnym i obrzędowym.

Wycinanki, pychówka i świece z wosku

W programie znalazły się także warsztaty rękodzielnicze i spotkania przybliżające dawne rzemiosła oraz zwyczaje. 28 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach odbędą się rodzinne warsztaty wycinanki z Renatą Sendrowicz. Zajęcia zaplanowano od godz. 9.15 do 13.15. Formularz zapisów

Tego samego dnia, od godz. 10.00 do 13.00, w Dworku Resztówka w Kotowej Woli uczestnicy warsztatów szkutniczych z Jerzym Wiąckiem wspólnie zbudują model tradycyjnej „pychówki” i poznają dawne techniki pracy z drewnem. Formularz zapisów

W Dworku Resztówka odbędzie się również spotkanie „Od ula do stołu” z Pasieką Lasowiacką. 28 października od godz. 13.30 do 15.00 uczestnicy poznają tradycje pszczelarskie i wykonają świece z wosku pszczelego. Formularz zapisów

Zioła w kuchni i obrzędowości

3 listopada od godz. 15.30 do 18.30 w Dworku Resztówka odbędą się warsztaty „Zioła w obrzędowości i kuchni lasowiackiej”. Poprowadzi je Alicja Siciak-Śledzińska z Malowanej Chaty. Formularz zapisów

Za nami już pierwsze spotkanie w ramach cyklu. 19 października w Łętowni odbyły się warsztaty wikliniarskie „Od tradycji do designu”, podczas których uczestnicy wyplatali własne wiklinowe torebki. Zainteresowanie było tak duże, że lista uczestników zapełniła się w krótkim czasie.

Bezpłatny cykl dla różnych pokoleń

Spotkania są skierowane do różnych grup wiekowych, zależnie od tematyki warsztatów. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularze przypisane do poszczególnych zajęć.

Cykl będzie dokumentowany fotograficznie, filmowo i dźwiękowo, by zachować wiedzę lokalnych twórców i wspierać promocję dziedzictwa lasowiackiego. Projekt „Lasowiackie Interdyscyplinarne Laboratorium Kultury – nowoczesne formy dokumentowania, edukacji i promocji dziedzictwa lasowiackiego” realizuje Stowarzyszenie Klaster Lasowiacki. Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Mecenat kulturalny 2026”. Podczas realizacji warsztatów stowarzyszenie wspiera Skoda Stalowa Wola, użyczając samochodów.